21 Kişiye Mezar Olan Binayla İlgili Hazırlanan İddianame Kabul Edildi
Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin 3 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.
Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin 3 şüpheli hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle düzenlenen iddianame gönderildiği mahkeme tarafından kabul edildi. Şüpheliler 24 Haziran 2019 tarihinde hakim karşısına çıkacak. Ayrıca mahkeme, tahliye edilen binanın proje sorumlusu Suzan Çayır hakkında tutuklamaya yakalama kararı çıkardı.
Kartal'da 6 Şubat 2019 tarihinde 21 kişinin hayatını kaybettiği 17 kişinin yaralandığı Yeşilyurt binasının çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, binanın projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu ve inşaat teknikeri Arzu Keleş Baran'ın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
TAHLİYE EDİLEN PROJE SORUMLUSUNA YAKALAMA KARARI
Tensip zaptını düzenleyen mahkeme, tutuklu sanık Uğur Mısırlıoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tutuklandıktan bir süre sonra avukatının itirazı üzerine tahliye edilen binanın proje sorumlusu Suzan Çayır hakkında ise, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçunun vasıf ve mahiyeti, atılı suçu işlediğine dair kuvvetli şüphe bulunması, mevcut delil durumu ve tüm dosya kapsamına göre tutuklamaya yönelik olmak üzere yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.
24 HAZİRAN'DA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR
Tutuksuz sanık Arzu Baran hakkında da, işin tutuklu olması nedeniyle duruşmaya zorla getirilme celbi çıkarılmasına hükmeden mahkeme, 24 Haziran 2019 tarihinde duruşma günü verdi.
NE OLMUŞTU?
Kartal'da 6 Şubat 2019 tarihinde Yeşilyurt binasının çökmesiyle 21 kişinin hayatını kaybetmiş,17 kişi de yaralanmıştı. Olayın ardından binanın projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu, inşaat teknikeri Arzu Keleş Baran ve inşaat mühendisi Osman Mısırlıoğlu gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, Suzan Çayır ve Uğur Mısırlıoğlu tutuklanırken, diğer şüpheliler hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.
Soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporunda, binanın projesini oluşturan Suzan Çayır ve inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu asli kusurlu, inşaat teknikeri Arzu Keleş Baran tali kusurlu, proje ve inşaat mühendisi Osman Mısırlıoğlu ise kusursuz bulunmuştu. Öte yandan, binanın projesini oluşturan şüpheli Suzan Çayır tahliye edilmişti.
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olan ölene, sakat kalana ve geri bırakılanlara oldu,başka kimseye bir şey olmaz,kimseyi kandırmasınlar çünkü suçlu olsa dahi ceza verilmeyecektir,marmara depremini unutmadık herkes serbest bırakılmıştı.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Filler tepinir, çimenler ezilir... Filler dışarıda, çimenler içeride... Ne güzel adalet...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Belediye yapı denetim Yapı Kontrol Müdürlüğü ne iş yapıyormuş belediye kendi kendine dava açsın.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Bu binalara Ruhsat veren dönemin Belediye Başkanı neden göz altına alınmadı İmar müdürleri neden göz altına alınmadı Adaletse nerede Adalet Bu binalara ruhsat veren Belediye başkanı şimdi başka ilde belediye başkanı ve halen görevine devam ediyor. Bana kimse adaletten bahsetmesin lafa gelince şöyleyiz böyleyiz ama icraata gelince muhalefet tukaka ben iyiyim bizde yanlış olmaz. Bırakın Allah aşkında birileri Allah Allah diğeri Yallah Yallah diye bu milleti kandırıyor hepsi aynı isimler farklıCevap Yaz 3 Yayından Kaldır