21 Kişiye Mezar Olan Binayla İlgili Hazırlanan İddianame Kabul Edildi

Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin 3 şüpheli hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle düzenlenen iddianame gönderildiği mahkeme tarafından kabul edildi. Şüpheliler 24 Haziran 2019 tarihinde hakim karşısına çıkacak. Ayrıca mahkeme, tahliye edilen binanın proje sorumlusu Suzan Çayır hakkında tutuklamaya yakalama kararı çıkardı.

Kartal'da 6 Şubat 2019 tarihinde 21 kişinin hayatını kaybettiği 17 kişinin yaralandığı Yeşilyurt binasının çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, binanın projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu ve inşaat teknikeri Arzu Keleş Baran'ın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

TAHLİYE EDİLEN PROJE SORUMLUSUNA YAKALAMA KARARI

Tensip zaptını düzenleyen mahkeme, tutuklu sanık Uğur Mısırlıoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tutuklandıktan bir süre sonra avukatının itirazı üzerine tahliye edilen binanın proje sorumlusu Suzan Çayır hakkında ise, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçunun vasıf ve mahiyeti, atılı suçu işlediğine dair kuvvetli şüphe bulunması, mevcut delil durumu ve tüm dosya kapsamına göre tutuklamaya yönelik olmak üzere yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

24 HAZİRAN'DA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

Tutuksuz sanık Arzu Baran hakkında da, işin tutuklu olması nedeniyle duruşmaya zorla getirilme celbi çıkarılmasına hükmeden mahkeme, 24 Haziran 2019 tarihinde duruşma günü verdi.

NE OLMUŞTU?

Kartal'da 6 Şubat 2019 tarihinde Yeşilyurt binasının çökmesiyle 21 kişinin hayatını kaybetmiş,17 kişi de yaralanmıştı. Olayın ardından binanın projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu, inşaat teknikeri Arzu Keleş Baran ve inşaat mühendisi Osman Mısırlıoğlu gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, Suzan Çayır ve Uğur Mısırlıoğlu tutuklanırken, diğer şüpheliler hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.

Soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporunda, binanın projesini oluşturan Suzan Çayır ve inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu asli kusurlu, inşaat teknikeri Arzu Keleş Baran tali kusurlu, proje ve inşaat mühendisi Osman Mısırlıoğlu ise kusursuz bulunmuştu. Öte yandan, binanın projesini oluşturan şüpheli Suzan Çayır tahliye edilmişti.

Kaynak: İHA