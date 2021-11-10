Son dakika haber! Kartal'da avukatın sahte içkiden ölümü; 1 sanık için 25 yıl hapis talebi

Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Güngör Güler getirildi. Duruşmada tutuksuz sanıklar Anıl Orkun İyikan ve Yavuz Özcan ile avukatları katıldı. Duruşmada müşteki avukatı olarak Tülay Çağlar hazır bulundu.

"SUÇLULARIN CEZALANDIRILACAĞINA İNANIYORUZ"

1 SANIK İÇİN 25 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Kartal'da sahte alkol alan Avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'nun (46) 12 Ekim 2020'de hayatını kaybettiği anlatılıyor. İddianamede Şahinoğlu'na yüzey temizleyici dezenfekten sattığı iddia edilen sanıklar Güngör Güler'in, Yavuz Özcan'ın ve Anıl Orkun İyikan'ın 'Olası kastla öldürme' suçundan 20'şer yıldan 25'er yıl kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet