Kartal'da 45 Saat Sonra Gelen Mucize! Ekipler, Sesin Geldiği Noktaya Odaklandı
İstanbul Kartal'da çöken binada arama kurtarma ekipleri enkaz altındaki Şeyma Kambur ile iletişim kurmayı başardı. Çalışmalar Şeyma'nın sesinin geldiği noktada yoğunlaşırken enkaz altındaki kadının yanında 2 çocuğunun da olduğu ortaya çıktı.
Kartal'da 6 Şubat Çarşamba günü çöken binanın enkazında arama ve kurtarma çalışmaları 45. saatte devam ediyor.
Bankalar Caddesi Sema Sokağı'nda çöken 7 katlı binanın üst kısımlarındaki beton parçaları vinç yardımıyla kaldırılırken, bazıları da kesiliyor. İtfaiye ekipleri ve ambulansların hazır bulunduğu sokakta, çeşitli arama kurtarma ekipleri de bekliyor.
Enkaz altından bir kişinin sesinin duyulduğunun belirtilmesi üzerine ekipler çalışmalarını bu alana yoğunlaştırdı. Çalışmalar sesin geldiği söylenen noktada yoğunlaştı.
Enkaz altında kalan Şeyma Kambur'un yakınları kurtarma ekiplerinin kendisiyle haberleştiğini söyledi. Şeyma Kambur'un yanında 5 ve 7 yaşlarındaki biri kız diğeri erkek olan iki çocuğunun da olduğu ifade edildi.
HAVVA 19 SAAT KURTARILMIŞTI
Kartal'da yaşanan faciada dün mucize gerçekleşmişti. Faciadan tam 19 saat sonra 5 yaşındaki Havva ile iletişime geçilmiş ve titiz bir çalışmayla Havva enkazın altından sağ salim çıkarılmıştı.
ÖLÜ SAYISINI BAKAN SOYLU AÇIKLADI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da bina çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiğini açıkladı.
Soylu, Kartal'da çöken binanın çevresinde incelemelerde bulunurken, arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti.
Bakan Soylu, göçüğün ardından yaklaşık 31 saattir ekiplerin büyük bir gayretle çalışmasını sürdürdüğünü belirtirken, hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiğini söyledi. Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Soylu, yaşamını yitiren vatandaşların kimlik tespiti için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.
"ALLAH SABIRLARINI ARTIRSIN"
Arama kurtarma çalışmalarının bütün hızıyla devam ettiğini vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:
"Şu anda gerek AFAD ekipleri, gerek itfaiye ekipleri, büyükşehir belediyesi, gerek Sağlık Bakanlığının 112 ekipleri, gerek jandarma kurtarma ekipleri, gerekse UMKE'ler, gerekse de sivil toplum kuruluşlarının ve belediyelerin kurtarma ekipleri, hakikaten insanüstü bir gayretle çalışmalara devam ediyorlar. Duamız, gayretimiz ve çalışmalarımız enkazın altında şu anda bulunan vatandaşlara sağ salim şekilde erişilebilmeleridir. Bunun için hakikaten çok titiz ve önemli bir çalışmayı arkadaşlar ortaya koyuyorlar."
Enkaz altında kalan yakınlarını sabırla ve metanetle bekleyen ailelere şükranlarını ileten Soylu, "Allah sabırlarını arttırsın, hepimizin, bütün milletimizin, geçmiş olsun dileklerimizi tekrar iletiyoruz. Çalışan arkadaşlarımıza gayret vermesi için Cenabı Allah'a dua ediyoruz. Çünkü onların da gayretleri, moralleri önemli. İnşallah şu anda bu çalışmalar, bu dediğim ölçüler seviyesinde yürümektedir. Allah, bizim de buradaki çalışan kardeşlerimizin de yardımcısı olsun inşallah." değerlendirmesini yaptı.
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biz yumrugu bir yere vurmazsak amerikanın rusyanın batını köpegi olmaya devam ederiz lütfen devletinize saygılı olun. sizin partileriniz başa gelince hiç kimse ayaklanma planlamadı eylem yapmadı lütfen devlete millete saygı bizim devletimizin çıkarı sizin çıkarınız sadece gezide 157 milayr dolar zarara ugratıldı devlet bunu yapanlar vatan için yaptılar anlatabiliyormuyum yani zarara hep beraber ugruyoruz . herkes taşın altına elini yüregini koysun yalnızca bu şekilde yükeselir ülke çıkarlarıCevap Yaz Yayından Kaldır
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ALLAH IM İNŞALLAH İNŞALLAAHHHH GERİDE KALANLAR SAĞ SALİM KURTULUR ...ALLAH YARDIMCILARI OLSUN...Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Binada kolon kesmek, kriş delmek nedir arkadaş, o alt kattaki isletmenin sahibinin, mudurunun şefinin, sekreterinin, bundan haberi olanlarin tamaminin acilen tutuklanmasi gerekiyorCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Önce tedbir sonra takdir. Ama siz her olaya takdiri ilahi diyorsunuz. Buna da takdiri ilahi diyecekmisiniz? Hadi tren kazalarına takdiri ilahi dediniz bizde yedik veya yemedik. Bir Bina durduk yere çöker mi? Bunda ihmal vardır elbette. Bunun gibi binaların acilen tesbit edilmesi gerekiyor ki daha başka bu gibi acı olaylar yaşanmasın. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Yakınlarına sabırlar diliyorum.Cevap Yaz 4 2 Yayından KaldırMERTER: senin bildigini allah bilmyormu tedbir tedbir diyorsun sen geçinmenin ne kadar zor oldugunu biliyormusun milletin belki gücü yoktu üst kat yaptı alttaki tekstil atölyeside krisleri kesti alan yaptı kendine kaçak olsa kim gider belediyeye yık benim evimi diye var ihmal ama sadece suçu ona buna atmaya gerek yok çatlaktır o bina bir yerden eblli etmiştir muhakkak1 1 Yayından Kaldır