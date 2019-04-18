Kars ve Ardahan Kara Teslim! Vatandaşlar Zor Anlar Yaşadı

Kars ve Ardahan'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kars'ta öğle saatlerinde başlayıp kısa sürede etkisini artıran yoğun kar yağışı doğayı beyaz örtü ile kapladı. Aniden bastıran kar yağışına hazırlıksız yakalanan yayalar güçlükle yürüyebildi, araçlar ise trafikte zorlukla ilerleyebildi.

KARDELEN ÇİÇEKLERİ KAR ALTINDA KALDI

Bazı vatandaşlar araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizlemeye çalıştı. Baharın gelmesiyle yeni açan kardelen çiçekleri de kar altında kaldı. Kent sakinlerinden Hakan Şahin, Sarıkamış'a baharın ancak mayıs ayında geleceğini belirterek, nisanda yağan karın yaşattığı zorluklara işaret etti.

GÖLE-KARS YOLUNDA ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

Ardahan'da da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksadığı Ardahan-Şavşat kara yolunda trafik ekiplerin çalışmasıyla normale döndü. Yağışlardan dolayı dün meydana gelen göçük nedeniyle ulaşıma kapanan Ardahan'daki Göle-Kars kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ekiplerin söz konusu yolu ulaşıma açmak başlattığı çalışmalar sürüyor.

İşte Kars ve Ardahan'dan kareler;

Kaynak: AA