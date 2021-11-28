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Kars'ta sağlık çalışanı darp edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kars'ta sağlık çalışanı darp edildi

Kars'ta bir sağlık çalışanı hasta yakını tarafından darp edildi.

KARS (İHA) - Kars'ta bir sağlık çalışanı hasta yakını tarafından darp edildi.

Olay, Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 2 yıldır hastanenin çocuk servisinde görev yapan hemşire E.S.Y. (22), 24 saatlik nöbetinin bitmesine 15 dakika kala yatışı yapılan hastaya işlem yaptığı esnada hasta yakını B.V. tarafından darp edildi. Aldığı kafa darbesiyle neye uğradığını şaşıran E.S.Y., hastane güvenliği ve meslektaşlarının yardımıyla olay yerinden uzaklaştırıldı. Durum hastane güvenliği ve hastane polisine bildirilirken, darp edilen hemşire hasta yakınından şikayetçi oldu. Şikayet üzerine B.V. gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - KARS

Kars'ta sağlık çalışanı darp edildi

Kars'ta sağlık çalışanı darp edildi

Kars'ta sağlık çalışanı darp edildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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