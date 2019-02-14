Kars'ta Küçük Çocuğun Bayrak Sevgisi, Herkesi Duygulandırdı

Kars'ta ismi öğrenilemeyen minik bir çocuğun Türk bayrağı sevgisi izleyenleri duygulandırdı.

Makam arabasının forsundaki Türk bayrağını gören ve bir şekilde babasının elinden kurtulan minik vatansever, bayrağ öptükten sonra yoluna devam etti.

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.