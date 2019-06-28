Kars'ta köylüleri domuz sürüsü ve ayı korkusu sardı!

Kars'a bağlı Ata Köy'e ait arazide sürü halinde dolaşan ayı ve domuzlar vatandaşları korkutuyor.

Ayı ve domuzlar sebebiyle hayvanları otlağa götürmeye korktuklarını söyleyen muhtar Hamza Yükselen, "Yetkililer, bu konuyu çözmesi lazım insanlara ve hayvanlara zarar verebilirler" dedi.

Havaların ısınmasıyla birlikte merkeze 13 kilometre uzaklıktaki 400 nüfuslu Ata Köy'de yaban hayvanları korkusu başladı. Meraya hayvan otlatmaya giden çobanlar, cep telefonlarıyla sayıları 20'ye ulaşan domuz sürüsü ve birlikte dolaşan 3-4 ayı gördü.

Domuz ve ayı korkusu sebebiyle çobanlar hayvanları meraya çıkarmadıkları köylüler, ne yapacaklarını şaşırdı. Bölgelerinde ilk kez domuz sürüsü ve ayı gördüklerini ifade eden köylüler, yetkililerden sorunlarına çözüm bulmasını istedi.

ÇOCUKLAR DA DIŞARIYA ÇIKAMIYOR

Ata Köy Muhtarı Hamza Yükselen, "Köyümüzde 3-4 tane ayı ve 19 tanede domuz sürüsü var yaklaşık dört beş gündür aynı halde. Yetkililerin bu konuyu çözmesi lazım insanlara ve hayvanlara zarar verebilirler" diye konuştu.

Eski muhtar Ensar İlgar ise "4-5 gündür bu ayı ve domuzlar nedeni ile çocuklar dışarı çıkamıyor. Köy sakinleri korkuyorlar yetkililerden bu durumun bir çaresini bulmalarını istiyoruz" dedi.

Köylülerden Nail Şanlı ise şunları söyledi:"Bu yıl ilk kez yaban hayvanları görüldü. Ayıları yaklaşık 10 gün önce çobanlarımız gördü. Domuzlar ise bizim köy ile Azat Köyü arasında görüldü. Köyün alt tarafında tarlalarımıza zarar veriyor sonra dereye iniyorlar. Bunlar yabani domuz renkleri kahve renginden bağırtı şeklinde sesler çıkartarak sürü halinde geçiyorlar. Çocuklarımız buzağıları otlatmaya gitmiyor bu yüzden gördükleri sürüler nedeniyle korkuyorlar."

Köy sakinleri yetkilerden köylerini istila eden domuz sürüsü ve ayılara karşı tedbir alınmasını istedi.

Kaynak: DHA