Karnına sapladığı bıçakla hastaneye böyle getirildi
İstanbul'da psikolojik sorunları olan yabancı uyruklu şahıs kendini bıçakladı .Karnında saplı kalan ekmek bıçağıyla hastaneye kaldırıldı.
Haliç Köprüsü çıkışı Halıcıoğlu mevkiinde bulunan otobüs duraklarında Azerbaycan uyruklu olduğu öğrenilen bir şahıs yanında bulundurduğu ekmek bıçağıyla kendine zarar vermeye başladı.
Şahsın kendisine zarar verdiğini gören vatandaşlar engel olmaya çalıştı. Ancak vatandaşların çabaları sonuçsuz kalırken şahıs ekmek bıçağını karnına sapladı. Bunu gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
BIÇAKLA BİRLİKTE HASTANEYE KALDIRILDI
Vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri kendisine zarar veren şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (5)
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Bazu antidepresanlar ve antipsikotik ilaclar,intihar ve kendine zarar verme gibi yan etkileri oluyor.Düzenli ilac kullanimi ve takibi olmayinca risk artar.Depomin seviyesi azalirsa parkinson atrarsa psikoz olusur.Gecmis olsunCevap Yaz Yayından Kaldır
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Kesinlikle bıçağın üstüne dusmusturCevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
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Saplicağı yeri iyi biliyor. Bu sovu daha öncede deneyimlemiş olabilir.Cevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
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heryer yabancı uyruklu oldu yerli ırkı asimile edecekler ilerde bu gidişleCevap Yaz 8 5 Yayından Kaldır
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Memleket sapıklarla psikolojisi bozuk insanlarla dolduCevap Yaz 18 Yayından Kaldır
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