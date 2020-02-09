Karma Astrolog Aysun Köşker Koç, Dolunay'ın burçlara etkisini yorumladı

09.02.2020 14:12 | Son Güncelleme: 09.02.2020 14:12

Astrolog Aysun Köşker Koç, bugün saat 10.33'te Aslan burcunun 20 derecesinde bir dolunay gerçekleşeceğini belirterek, dolunayın burçlara olan etkisini yorumladı.

"ACELECİ OLMANIN FAYDASINI GÖREBİLİRSİNİZ"

Aysun Köşker Koç, "9 Şubat'ta saat 10.33'te Aslan burcunun 20 derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. Dolunay haritanın 5. evinde olduğu için; aşk, hobiler ve çocuklarla ilgili konularda gelişmeler yaşanacaktır. Duygularınızı cesurca ifade edebilirsiniz. Zıtlaşma enerjilerinin yüksek olması nedeniyle de; öfkeyle kalkıp zararla oturma riski yüksek. Geri planda kalmak yerine, öne çıkmak isteyebilirsiniz. Bu duyguları abartmamaya dikkat! İç sesinizle ve sezgilerinize güvenerek, yaşam enerjinizi harekete geçirip; bunu dışarıya rahatça yansıtabilirsiniz. Evlilikler ve ortaklıklarla ilgili devam eden, ancak üzeri örtülmüş problemler için çözüm fırsatı mevcut. Aşk veya para konularında, geçmişte yapılan hataların sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalınabilir. Elektronik, haberleşme, turizm, hukuk, eğitim sektörlerinde çalışanlar; verdikleri emeklerin karşılığını alarak, güzel anlaşmalara imza atabilirler. Araba, telefon veya elektronik cihaz alabilirsiniz. Bu alımları 13 Şubat öncesinde yapmakta fayda var. Yurt dışı seyahatlerde artış olabilir. Bazı insanlara boşa emek verdiğinizi ve fazla özverili davrandığınızı fark edebilirsiniz. Olaylara başka yönlerden bakma ve farklı çözümler bulma beceriniz artabilir. Dolunay anında yükselende ise Koç burcu var. Bu nedenle; daha aceleci ve atak olmanın faydasını görebilirsiniz. Ancak mücadeleci tavrınızı daha sakin bir şekilde ifade etmeye çalışmalısınız. Fazla aceleci ve dobra olmak bazen zarar verebilir" şeklinde konuştu.

"GEMİ KAZALARI OLACAK"

Koç, "Dünyada bu dolunayla birlikte güçlü liderlerin, yıkıcı cüretkarlıkları ve zalimce davranışları artacaktır. Gemi kazaları ve boğulmalar olacaktır. Genel anlamda göçler de yoğunlaşacaktır" ifadelerini kullandı.

ETKİLENECEK BURÇLAR

Dolunaydan en çok etkilenecek burçlar; Aslan, Kova, Boğa ve Akrep burcunun ikinci yarısında doğanlar olacak. İkinci dereceden etki alanlar ise; Koç ve Terazi burçlarının ikinci on beş gününde doğanlar..