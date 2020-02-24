Karısını öldürdü akıl sağlığı bozuk denilerek ceza verilmedi

24.02.2020 15:46 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:46

FETÖ'den ihraç edildiği gerekçesiyle psikolojisinin bozulduğunu iddia edip karısını balkondan atarak öldüren eski TRT çalışanı Bahadır Gürler'in (33) davasında karar açıklandı. Mahkeme heyeti sanığa ceza verilmesine yer olmadığına ilişkin karar vererek hastaneye yatırılmasına hükmetti. Sanık Gürler tedavisi bittiğinde serbest bırakılacak.



Esenyurt'ta 28 Eylül 2018'de kendisini aldatıldığını düşünerek, karısı Sevde Gürler'i (30) balkondan atıp ölümüne neden olan Bahadır Gürler'in davasında mahkeme heyeti kararını açıkladı. Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.



Duruşmada Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden gelen raporu okuyan mahkeme başkanı, sanığın yatırılarak tedavi altına alınmasının gerekli olduğunun açıklandığını söyledi. Müşteki avukatı ise sanığın cezalandırılmasını talep ettiklerini beyan etti.



Sanık avukatı ise müvekkili hakkında uygulanacak güvenlik tedbirine ilişkin bir itirazı olduğunu söyleyerek "Müvekkilim halen yüksek güvenlikli sağlık kurumunda tedavi altında. Hasta ve hasta yakınları ile görüştük. Hastanede sadece ilaç tedavisi uygulanıyor. Bunun dışarıda doktor gözetiminde yapılabileceğini düşünüyoruz. Müvekkilim hakkında adli kontrol tedbirleri uygulansın" şeklinde savunma yaptı.



Mahkeme heyeti cezai ehliyeti olmadığından sanığa ceza verilmesine yer olmadığına ilişkin karar verdi. Mahkeme sanığın ayrıca yüksek güvenlikli sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınmasına hükmederek, toplum açısından tehlikeli durumunun ortadan kalkması yada önemli ölçüde azalması halinde serbest bırakılmasına karar verdi.



Olayın Geçmişi



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 28 Eylül 2018'de Esenyurt'ta gerçekleşen olay anlatılmıştı. İddianamede maktul Sevde Gürler ile sanık Bahadır Gürler'in 2015 yılından beri evli oldukları açıklanarak, olay tarihinde gece yarısından sonra sanık Gürler'in eşi tarafından aldatıldığını düşünerek tartıştığı ve şüphelinin evin balkon kısmından eşini korkuluklardan ittiği anlatılmıştı. Bahadır Gürler'in maktul eşini balkondan iterken, üst katta bulunan komşularının da uyarıda bulunduğu ifade edilmişti. Gürler'in maktul eşini itmeye devam ettiğinin de açıklandığı iddianamede, düşmesine neden olarak öldürdüğü belirtilmişti. Sanık ise iddianamede yer alan ifadesinde olay günü yanlış anlama ve cinnet sonucu bunların yaşandığını söylemişti. Gürler'in 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA