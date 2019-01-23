Karısını 15 Bıçak Darbesiyle Öldüren Katil Koca, Cesedin Başında Polisi Aramış
Osmaniye'de tartıştığı eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren 60 yaşındaki katil koca, polisi arayıp "Eşimi bıçaklayarak öldürdüm gelin beni alın" diyerek kendini ihbar etti.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde tartıştığı karısı Hürü Açık'ı (57) 15 bıçak darbesiyle öldüren Hasan Açık (60) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre olay, 20 Ocak günü akşam saatlerinde Düziçi ilçesine bağlı Cumhuriyet mahallesinde yaşandı. Hasan Açık ve eşi Hürü Açık evde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Hasan Açık, mutfaktan aldığı bıçakla Hürü Açık'ı bıçaklayarak öldürdü.
"EŞİMİ ÖLDÜRDÜM, GELİN BENİ ALIN"
Gözaltına alınan koca Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayın ardından ise cinayet gecesi yaşananların ayrıntısı ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Hürü Açık'ın yapılan ilk otopsisinde 15 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybettiği, Hasan Açık'ın ise karısını öldürdükten sonra cesedin başında bekleyerek 155 polis telefonunu arayıp ağlayarak "eşimi bıçaklayarak öldürdüm gelin beni alın" dediği ve kendini ihbar ettiği ortaya çıktı.
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vatandaş geçim sıkıntısı içinde cinnet geçiriyor yukardakiler kimse var mı?bırakın artık yolu köprüyü tüneli vatandaşın rahat geçinmesi içn birşeyler yapın yeter zam zam zam yeterrrrrCevap Yaz 26 10 Yayından KaldırHAKİKAT: Geçim sıkıntısından olsaydı dedelerimiz eşlerini doğrardı çünkü en yokluk zamanlar o dönemde yaşanmış deden hiç anlatmadı mı sana şuan ki varlık bolluk hiçbir yerde yok açlıktan ölüyorum diyenin en az altında bi arabası oluyor dilenci diye para veriyoruz tirilyonları çıkıyor. Millet masabaşı iş ararsa ayağını yorganına göre uzatmayıp kredi ile iş yaparsa tabii geçinemez. Ben gündüzleri şarküteri de boş zamanlarda da part-time çalışarak geçimimi sağlamaya çalışıyorumYayından KaldırYORUMSUZ: Aynen Dogru söyledin3 5 Yayından KaldırADNYZNKİ: SEN HALA RÜYADASIN YADA UZAYDASIN. NANKÖR GÖR YAPILANLARI. BAK GEÇİYORSUNUZ ÜZERLERİNDEN. CHAPE ZAMANINDA YOKLUK. KUYRUK DİZ BOYUYDU. ÇÖPLER DESEN AĞRI DAĞI GİBİ. HASTANELER ZATEN REZİLLİK İÇİN. RAHMETLİ SAVAŞ AYIN PROGRAMINI SEYRET TAVSİYEM1 6 Yayından Kaldır....: Bir insan geçim skkntisinda oldugu icin esini oldurucekse hepimiz birbirimizi oldurelim. Sacmalik sizde ne olda DEVLETIN suçu. Biraz da tessekur edip sukretmesini bilin.Tüm 32 yorumu okumak için tıklayın18 10 Yayından Kaldır