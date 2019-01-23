Karısını 15 Bıçak Darbesiyle Öldüren Katil Koca, Cesedin Başında Polisi Aramış

HAKİKAT:

Geçim sıkıntısından olsaydı dedelerimiz eşlerini doğrardı çünkü en yokluk zamanlar o dönemde yaşanmış deden hiç anlatmadı mı sana şuan ki varlık bolluk hiçbir yerde yok açlıktan ölüyorum diyenin en az altında bi arabası oluyor dilenci diye para veriyoruz tirilyonları çıkıyor. Millet masabaşı iş ararsa ayağını yorganına göre uzatmayıp kredi ile iş yaparsa tabii geçinemez. Ben gündüzleri şarküteri de boş zamanlarda da part-time çalışarak geçimimi sağlamaya çalışıyorum