Karın germe ameliyatlarında merak edilenler
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Karın germe ameliyatlarında merak edilenler

Hürriyet - Haberler | Magazin
Karın germe ameliyatlarında merak edilenler

1- Karın Germe Operasyonu Kime Yapılmalı?Karın germe operasyonu (Abdominoplasti) aşırı kilo kaybı veya hamilelikler sonrası özellikle göbek altı karın bölgesi sarkan kişiler en güçlü adaylardır.

1- Karın Germe Operasyonu Kime Yapılmalı?

Karın germe operasyonu (Abdominoplasti) aşırı kilo kaybı veya hamilelikler sonrası özellikle göbek altı karın bölgesi sarkan kişiler en güçlü adaylardır.

2- Karın Germe Ameliyatları Ne Tür Bir İşlemdir?

Yaklaşık olarak sezeryan izinin 2 kat uzunluğunda, bikini içerisinde gizli kalan bir kesiyle, karın kaslarının sıkılaştırılması, belin inceltilmesi, fazla yağ ve deri dokusunun çıkarılması gibi işlemlerin yapıldığı ameliyatlardır. ya da özellikle daha zayıf kişilerde ve sadece göbek altında sınırlı cilt ve yağ doku fazlalığı na sahip olanlarda, daha kısa bir kesi ile yaptığımız mini karın germe ( mini abdominoplasti) ameliyatıdır.

3- Karın Germe Ameliyatlarında Göbek Deliği Korunur mu?

Karın germe operasyonlarından sonra göbek deliği korunmaktadır. Göbek deliği aynı yerinde kalacak şekilde germe işlemi yapılan ciltten yeni bir kesi yapılarak orijinal yerine adapte edilir. Mini karın germede, göbek deliğine herhangi bir işlem yapılmaz.

4- Karın Germe Ameliyatlarında İz Kalır mı?

Karın germe operasyonundaki iz aslında kalıcı bir izdir. Cerrahi müdahalelerde eğer ki bir kesi yapılıyorsa, burada bir iz kesinlikle oluşmaktadır. Ancak iz bikini içerisinde gizli ve zaman içerisinde iyleşerek, sezeryan sonrası kalan bir iz gibi görünüm alır. Tabi bu ize yönelik birçok tedavi uygulanmaktadır.

5- Karın Germe Ameliyatlarında Liposuction Yöntemi Uygulanır mı?

Özellikle vücut şekillendirme operasyonlarında uygulanmakta olan liposuction, karın germe operasyonunda da beli inceltmek, göbek deliği üzerindeki bölgeyi küçültmek ve sıkılaştırma için kombine olarak uygulanmaktadır. Özellikle göbek üstü ve yan bölgelere, sırta uygulanmaktadır.

6- Karın Germe Ameliyatlarından Sonra Hastane Süreci Kaç Gündür?

Abdominoplasti operasyonlarından sonra hastanede yatış süremiz sıklıkla 2 gündür. En önemli önerimiz, ilk 5 gün içerisinde 45 derece öne eğik vaziyette yürümeleri ve dikiş hattındaki gerginliği azaltmaktır. Bu dönem içerisinde özel korseler kullanılmaktadır.

7- Karın Germe Ameliyatları Ağrılımıdır?

Karın germe operasyonundan sonra ağrı, sızı gibi problemler pek yaşanmamaktadır. Özellikle erken dönemde ağır kaldırmama, ıkınmama, açma-germe egzersizleri yapılmamalıdır.

8-Ne zaman iş başı yapılır?

Karın germe operasyonundan sonra masa başı işte çalışan hastalarımız 7-10 gün içerisinde işlerine dönebilirler. Genel olarak ağrısız, belin inceltildiği, daha estetik görüntünün oluştuğu, yüksek memnuniyet oluşturan estetik girişimdir.

Plastik ve Estetik Cerrahisi Op. Dr. Umut Zereyak

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Kaynak: Hürriyet

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