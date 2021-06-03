KARGI KESERKEN DERE YATAĞINA DÜŞTÜ
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KARGI KESERKEN DERE YATAĞINA DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde iş yerinin yanındaki kargıları kesmek isterken dengesini kaybeden Mehmet Genç (62), yaklaşık 6 metreden dere yatağına düştü.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde iş yerinin yanındaki kargıları kesmek isterken dengesini kaybeden Mehmet Genç (62), yaklaşık 6 metreden dere yatağına düştü. Çevredekilerin de yardımıyla ekipler tarafından kurtarılan Mehmet Genç, tedaviye alındı.

Kumluca'ya bağlı Meydan Mahallesi Ahmet Ali Ağa Bulvarı üzerinde Mehmet Genç, dün saat 18.30 sıralarında iş yerinin yanından geçen Gavur Deresi kenarındaki kargıları kesme istedi. Bu sırada dengesini kaybeden Mehmet Genç yaklaşık 6 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Durumu gören çevre esnafı, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbar sonrası olay yerine ambulans, itfaiye ve polis sevk edildi. Gelen ekipler, yaralanan Mehmet Genç'i bir an önce dere yatağından kurtarmak için çalışma başlattı.

Merdivenle dere yatağına inen ekipler, Mehmet Genç'i sedyeye aldı. Daha sonra halata bağlanan sedyedeki Mehmet Genç, ekipler ve çevredeki vatandaşların yardımıyla yukarı çekildi. Ambulansa alınan Mehmet Genç, ardından tedavi için özel bir hastaneye sevk edildi. Mehmet Genç'in yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındığı öğrenildi.

KARGI KESERKEN DERE YATAĞINA DÜŞTÜ
KARGI KESERKEN DERE YATAĞINA DÜŞTÜ
KARGI KESERKEN DERE YATAĞINA DÜŞTÜ
KARGI KESERKEN DERE YATAĞINA DÜŞTÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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