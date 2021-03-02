Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer kimdir?

Pandemi sürecinde yaptığı yorum ve açıklamalarla gündeme gelen Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer vatandaşlara aydınlatıcı bilgiler veriyor. Sağlık alanında yaptığı yorumlar ilgi odağı olan Başer hakkında Prof. Dr. Bengi Başer, konusu araştırılıyor. Peki, Prof. Dr. Bengi Başer kimdir?

Sağlık konularında yaptığı açıklamalarla gündeme gelen ve koronavirüs pandemisi sürecinde yaptığı açıklamalarla dikkatleri çeken Prof. Dr. Bengi Başer, sosyal medyada en çok merak edilen isimler arasına girdi. Peki, Prof. Dr. Bengi Başer? İşte, Prof. Dr. Bengi Başer'in merak edilenleri…

KARDİYOLOJİ UZMANİ PROF. DR. BENGİ BAŞER BENGİ BAŞER KİMDİR?

Prof. Dr. Bengi Başer, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başladığı lisans eğitimini başarıyla tamamlayarak Tıp Doktoru unvanı almıştır. İhtisasını ise, Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamlayıp Kardiyoloji uzmanı olmuştur.