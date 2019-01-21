Kardeşini Öldüren Eşini Koruyan Abla Çiğdem Çakırer, Canlı Yayında Cinayeti İtiraf Etti
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında daha önce kardeşini öldüren eşini koruyan abla Çiğdem Çakırer itirafta bulunarak, "Eşim kardeşim Filiz Karadavut'u öldürdüğünü söyledi." dedi.
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında daha önce kardeşini öldüren eşini koruyan abla Çiğdem Çakırer itirafta bulunarak, "Eşim kardeşim Filiz Karadavut'u öldürdüğünü söyledi." dedi.
12 YIL SONRA ANNE DURNA İFADE DEĞİŞTİRMİŞTİ
Müge Anlı canlı yayınında bir cinayet itirafı daha yaşandı. Son zamanlarda birçok olayı çözen Müge Anlı, yine başarılı bir programa imza attı. 12 yıl önce kaybolan kız kardeşi Filiz Karadavut için anne Durna Karadavut, savcılığa ifade vermiş, damat Umut Çakırer de tutuklanmıştı. Çiğdem Çakırer, kız kardeşinin hayatta olduğunu, eşinin ise suçsuz yere cezaevinde olduğunu iddia ediyordu. 3 çocuk annesi Çiğdem Çakırer, annesinin 12 yıl sonra ifade vermesini şaşkınlıkla karşıladığını söyledi .Anne Durna Karadavut ise damadını işaret eden şüpheleri, yıllar sonra açıklama sebebini kızı Çiğdem Çakırer'in baskılarından kaynaklandığını açıkladı. Durna Karadavut, Müge Anlı'nın programına yıllar önce katılmak istediğini ve kızı tarafından engellendiğini söyledi. Eşinin ısrarlı suçsuz olduğunu savunan Çiğdem Hanım'a Müge Anlı savcılıkta yer alan tanık ifadelerini paylaştı. Çiğdem Çakırer, anne Durna Hanım verdiği ifadeyi yıllar önce savcılığa sunsaydı bugün hayatının farklı yönde şekillendirebileceğini söyledi. Müge Anlı canlı yayınına bağlanan Çiğdem Hanım'ın kardeşi Murat Karadavut, annesinin kardeşinin kaybolmasından önce de damadı Umut Çakırer'den şüphelendiğini söyledi. Ayrıca emniyetin olayla ilgili yaptığı çalışmaların eniştesi Umut Çakırer'i işaret ettiğini gösterdi.
CANLI YAYINDA İTİRAF ETTİ
Müge Anlı Cuma gününkü yayından sonra stüdyoda Çiğdem Çakırer ile konuşmaya devam etti. Müge Anlı'nın soruları karşısında Çiğdem Çakırer, eşi Umut Çakırer'in kardeşi Filiz Karadavut'u öldürdüğünü söyledi.
YASAK AŞK OLDUĞUNU İDDİA ETTİ
İsmini vermek istemeyen bir izleyici tutuklu olan Çiğdem Çakırer'in eşi Umut Çakırer'in polise yer göstermesi sırasında yanında olduğunu söyleyerek çarpıcı iddialarda bulundu. Murat Karadavut ise eniştesi Umut Çakırer'in geçmişte Karadavut ailesi arasında fikir ayrılıkları meydana getirdiğini ileri sürdü. Abla Badegül Hanım, Filiz'in eniştesine karşı beslediği yasak aşkı itiraf ettiğini söyledi. Ayrıca Filiz'in, Çiğdem Hanım için düşündükleri ise kan dondurucu nitelikteydi.Son olarak Çiğdem Çakırer, 12 yıl içinde Karadavut ailesi fertleri arasında sadece kendisinin tesadüfen rastladığını iddia ettiği kardeşi Filiz Karadavut'a seslendi.
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haber doğru abi, 1975 yılında fırlatılıp düşen uzay aracı, kapsülünde bulunan Astronotlar ile birlilkte kaybolmuştu, NASA bulamadığını açıklamıştı abi, Müge hanım İstanbulda buldu abi balıkçı olmuşlar, Eminönüde ve Karaköy de bir sürü pilot buldu abiCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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o kadın malın önde gideni cahille de bir şey tartışılmaz Müge hanım. . o adam eminin kıza kötü yaklaştı ve kız izin vermedi öldürdü. erkeklerin yalanıdır o savunmaları. . . O malda gerçekleri biliyor eminim ama işine geldiğine inanmak istiyor. . gerizekalı hayvanCevap Yaz Yayından Kaldır
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CEHALET TOPLUMUN BAŞINA BELACevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Kadin Kiz kardesini merak ettigi, üzüldügü icin Müge Anli''ya cikmadi. Her firsatta annesine 15 yasindaki kardesini kötülüyor, kendi ailesine nefretini kusuruyor. Özellikle de ne olursa olsun bir Insan annesine Canli Yayinda, o Kadar insan icinde ne Kadar bu Kadar kötü davranbilir? Kocam da Kocam. . . Kocasi itiraf etmis hala kocam sucsuz diyor. Kocasina laf söyletmiyor. hemen bir yükselis e geciyor. Basim agirdi sesinden. okumadigi, saf oldugu her halinden belli ama ailesine laf sokmakta USTA! YAzikCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Kanından birinin katili elin adamını savunuyor. Kadınlık ne hale gelmiş. Koca herşey yapar düşüncesine bak. Rezillik. Aklın yolunda gidin artık..Cevap Yaz 12 Yayından Kaldır