Kardeş Çocukları, Banyoda Sevişme Sahnesiyle Tepki Topladı

Star TV'nin son bombası olan Kardeş Çocukları farklı senaryosu ve başarılı oyunculukları ile izleyiciden tam not aldı. Ancak severek izlenen dizinin son bölümündeki banyoda sevişme sahnesi tepki topladı.

FİNAL SAHNESİ ÇOK KONUŞULDU

Reyting listelerinde kanalın yüzünü güldüren ve başrollerinde Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Nur Fettahoğlu gibi usta oyuncuların yanısıra Afra Saraçoğlu, Engin Alkan, Furkan Andıç ve Batuhan Ekşi gibi ünlü isimlerde olduğu Kadeş Çocukları 10. bölümdeki final sahnesi ile çok konuşuldu.

HİZMETÇİ GİZLİCE BANYO KEYFİ YAPTI

Peki sosyal medyaya da düşen o son sahnede neler oldu? Dizinin başrollerinden olan Umay'ın banyosuna evde kimsenin olmamasını fırsat bilen hizmetçi gizlice girer ve keyifle banyo yapar. O sırada evin sahibi gittiği davetten erken gelir ve odasına çıkar. Odasında gezerken birden banyodan seslerin geldiğini anlar ve sessiz adımlarla banyoya ilerler.

EV SAHİBİNİ GÖRÜNCE ŞOK OLDU

Banyoya girdiğinde evin hizmetçisini küvetin içinde kendinden geçmiş halde görür. Ev sahibini gören hizmetçi ise şok olur birden ayağa kalkar. Köpükler içinde olan hizmetçi duştan çıkar ve ev sahibinin karşısına öylece dikilir.

BANYOYA GİRER KAPIYI KAPATIR

Ev sahibi ise önce ne yapacağını bilemez fakat hizmetçinin manidar bakışlarından etkilenerek ona gülümser. Bu sahnelerden sonra ise ev sahibi banyoya girer ve kapıyı kapatır.

İZLEYENLER TEPKİ GÖSTERDİ

Ailece ekran başında olan seyirciler bu sahneye tepki gösterdi. Birçok seyirci ise dizi zaten izleniyor reyting için böyle sahnelere ne gerek var, olmamış yorumları yaptı.