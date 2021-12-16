Karayolları 79. Şube Müdürlüğü, karla mücadele sezonuna hazır

Boyabat'ta Karayolları 79. Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaymakam Enver Yılmaz ve Belediye Başkanı Şefik Çakıcı'nın katılımıyla karla mücadele sezonunu açtı.

Kış aylarının gelmesiyle yoğun çalışma temposuna giren Karayolları 79. Şube Müdürlüğü ekipleri, müdürlük binası önünde gerçekleştirilen törenle 2021-2022 karla mücadele sezonunu başlattı.

Törende 80'e yakın personel, kar küreme aracı, greyder ve dozerle kış aylarında vatandaşların can ve mal güvenliği için çalışma gerçekleştirecek Karayolları ekibine dua edilip, kurban kesildi.

Kaymakam Yılmaz, karla mücadelenin kolay yapılmadığını, hareket kabiliyetinin en yüksek olduğu ve özverili bir çalışma gerektirdiğini belirterek, "Allah hepinize güç kuvvet versin inşallah. Makine parkımızdaki araçların yeterli ve mücadeleye hazır olduğunu gördüm. Allah devletimize zeval vermesin. Ulaşımın aksamaması için zorlu bir görev sizleri bekliyor. Tüm ekibinize hayırlı ve başarılı bir çalışma dönemi geçirmenizi diliyorum." dedi

Çakıcı da Karayolları çalışanlarına yeni dönemin hayırlı olmasını dileyerek, "Güzel hizmetler yapıyorsunuz, helalinden para kazanıyorsunuz. Çocuklarımızın, toplumun ve milletimizin sizlerden umudu var. Sayenizde güvenli şekilde yollarımıza gidiyoruz. Karayolları Bölge Müdürümüz ve şube şefimiz Orhan Bey'in şahsında hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıklı ve başarılı bir çalışma diliyorum." diye konuştu.