Karantinadaki beldede drone ile denetimde 3 kişiye 9 bin 450 lira ceza
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Karantinadaki beldede drone ile denetimde 3 kişiye 9 bin 450 lira ceza

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde karantinaya alınan Çarıksaraylar beldesinde jandarma ekiplerince drone ile denetim yapıldı.

Karantinadaki beldede drone ile denetimde 3 kişiye 9 bin 450 lira ceza
27.04.2020 23:50 | Son Güncelleme: 28.04.2020 00:08

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde karantinaya alınan Çarıksaraylar beldesinde jandarma ekiplerince drone ile denetim yapıldı.

İlçe jandarma ekipleri, beldede karantina kurallarının ihlal edildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Karantina kurallarının ihlal edildiğini drone ile tespit eden ekipler, 3 kişiye toplam 9 bin 450 lira ceza uyguladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesi karantina altına alınmıştı.

Kaynak: AA

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