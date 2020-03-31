Karantinada olan Songül Karlı, evinin salonunda ip atladı Mart ayının başında tansiyon ve solunum güçlüğü nedeniyle hastanelik olan Songül Karlı, sağlığına kavuştuktan sonra spor yapmak için evinde ip atladı. Bu anları Instagram hesabından paylaşan Karlı'nın videolarına yorum ve beğeni yağdı.

Bir dönem ekranların en vazgeçilmez isimlerinin başında gelen Songül Karlı, Mart ayının ilk haftasında düşük tansiyon ve solunum güçlüğü nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sağlığına kavuşan Karlı, koronavirüs salgınından korunmak için vaktini evinde geçirmeye başladı. Ünlü şarkıcı, evindeki eğlenceli anları da Instagram üzerinden takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. "SPORA DEVAM" Yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle sağlıklı beslenmeye ve spor yapmaya ağırlık veren Songül Karlı, evinde egzersiz yapmaya başladı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan şarkıcı, evde ip atlarken videosunu paylaştı. Spor hocasıyla online ders yapan Karlı, paylaşımına "Spora devam canım hocam" notunu düştü. HASTANELİK OLMUŞTU Geçtiğimiz haftalar hastanelik olan Songül Karlı, tepeden tırnağa kadar kontrolden geçirilmişti. Üst solunum yolu riski altında bulunan ünlü şarkıcı evinde istirahat için taburcu edilmişti.