Karamürsel Tepeköy'de D-130 üzerine kavşak yapılacak - Haberler
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Karamürsel Tepeköy'de D-130 üzerine kavşak yapılacak

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Karamürsel Tepeköy'de D-130 üzerine kavşak yapılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından D-130 Karayolu üzerinde yapılacak Karamürsel Tepeköy Eşdüzey Kavşağı için ihale gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından D-130 Karayolu üzerinde yapılacak Karamürsel Tepeköy Eşdüzey Kavşağı için ihale gerçekleştirildi. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından 2 milyon 743 bin 557 TL yaklaşık maliyet belirlenen ihaleye 5 firma katıldı. İhalede en düşük teklifi 2 milyon 476 bin 553 TL ile Furkan Karaca+Nizmak İnşaat firması verirken, en yüksek teklif ise 4 milyon 158 bin TL ile Tezhan İnşaat'tan geldi.

SİNYALİZE KAVŞAK YAPILACAK

Mevcut yol üzerinde sinyalize kavşak çözümü ile Tepeköy kuzey ve güney bağlantısı sağlanacak. Projenin tamamlanması ile dönüş cepleri sayesinde İzmit istikametinden sahile dönüş ve Yalova istikametinden Tepeköy'e dönüşler mümkün olacak.

FİRMALAR VE TEKLİFLERİ

Karamürsel Tepeköy Eşdüzey Kavşağı yapım ihalesine katılan firmalar ve teklifleri ise şöyle;

Furkan Karaca+Nizmak İnşaat

2 milyon 476 bin 553 TL

Hisarlı Mimarlık İnşaat

2 milyon 587 bin 886 TL

Emay Mimarlık İnşaat

2 milyon 605 bin 768 TL

Celal Doğan

2 milyon 684 bin 581 TL

Hikmet Tezcan Yılmaz-Tezhan İnşaat

4 milyon 158 bin 058 TL

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Haber: Karamürsel Tepeköy'de D-130 üzerine kavşak yapılacak - Haberler
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