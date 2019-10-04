Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: Ahmet Davutoğlu'yla görüşeceğim

04.10.2019 08:20

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yeni parti kurma hazırlığında olan eski AK Partili bakan Ali Babacan'la bir araya gelmişti. Karamollaoğlu katıldığı televizyon programında eski AK Partili başbakan Ahmet Davutoğlu ile de görüşeceğini açıkladı.

"DAVUTOĞLU'YA GÖRÜŞECEĞİM"

Temel Karamollaoğlu katıldığı TV5 canlı yayınında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile buluşacağını "Önümüzdeki hafta Sayın Ahmet Davutoğlu ile de görüşeceğim. Daha sonra da sendikalar, meslek odaları gibi sivil toplum kuruluşlarını da ziyaret edeceğim" sözleriyle aktardı.

"BİZİ KİMSE İHANETLE SUÇLAYAMAZ"

Karamollaoğlu, "Biz kimseden ayrılmadık. Bugün iktidarda olan arkadaşlar bizden ayrıldılar. Dolayısıyla kimse bizi ihanetle suçlayamaz" dedi.

SİSTEM TARTIŞMALARI

Sistem tartışmaları için Karamollaoğlu, "Biz Cumhurbaşkanlığı Sistemine değil, 'adli denetimsiz' Cumhurbaşkanlığına karşıyız" açıklamasını yaptı.

KARAMOLLAOĞLU-BABACAN GÖRÜŞMESİ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, yeni parti çalışmalarını konuşmak üzere bir araya geldi. Babacan, görüşme sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin geleceği için lider ziyaretleri" kendisini ziyaret eden Karamollaoğlu'na teşekkür etti.