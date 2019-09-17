Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmenin bilinmeyenlerini anlattı

17.09.2019 21:25

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Habertürk ekranlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin açıklama yaparak, "Münakaşaya girmeden her konuyu gündeme aldık." dedi.

İşte Temel Karamollaoğlu'nun konuşmasından satır başları:

"MAĞDURİYETLERİN GİDERİLMESİ GEREKTİĞİNİ İFADE ETTİM"

Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmede münakaşaya girmeden hemen hemen her konuyu gündeme aldık. Adaletin bir an önce kendi rayına girmesi gerektiğini ifade ettim kendilerine. Mağduriyetlerin giderilmesi gerektiğini de ifade ettim. Kendisi kesin bir ifade kullanmadı ama bir takım hazırlıklar içinde olunduğu intibayı ben açıkçası hissettim. Biz prensipler üzerinde anlaşırsak herkesle ittifak yaparız. Türkiye'nin meselelerini çözümü sadece ittifak yapmakla çözülmez. Ülkede uygulanacak politikaları belirlememiz lazım.

"BABACAN İLE DAVUTOĞLU'NU ZİYARET EDECEĞİM"

Ben önümüzdeki günlerde Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener, Sayın Babacan ve Sayın Davutoğlu'nu da ziyaret edeceğim. Ben ülke meselelerini nasıl çözebiliriz onu konuşmaya gidiyorum. Hüsnüzan ile hareket etmek lazım. Biz kimsenin yanlış yapmasını istemeyiz. Hele siyasi erkin yanlış yapmasını hiç istemeyiz çünkü tüm ülkemiz etkileniyor bu yanlıştan. Türkiye'nin problemleri belli, çözümleri de belli. Türkiye'de kutuplaşma var ve bunun çözümü kucaklaşmadır. Adalet problemi var. Bu problemi yeni kurumlar çözmez, iktidarın tavrı belirler.

"KABUL EDEN HERKESLE GÖRÜŞÜRÜZ"

Bizim prensiplerimiz, değerlerimiz açıktır. Biz rüşvete, israfa ve yolsuzluğa karşı çıkarız. Dış politikada tutarlılık isteriz. Üretime dayalı bir ekonomi isteriz. Bunları kabul eden herkesle görüşürüz. Biz yeni partilerin kurulmasından endişe duymuyoruz. Yeni partilerin, yeni oluşumların kurulması daha renkli bir Türkiye'yi işaret ediyor. Biz İstanbul seçimlerinde adayımızı koyduk ve arkasında da durduk. Yenilenen İstanbul seçimlerinde fark 800 bindi. Bu farkın bizimle bir alakası yok. İktidarın kendi yanlışlarının sonucu.

"RÖVANŞ DÖNEMİ OLMAMASI GEREKİR"

Yenikapı meydanında kiralanan araçların sergilenmesi ülke meselesi değildir. Bir rövanş dönemi olmaması gerekir. Ekrem İmamoğlu görevine daha yeni başladı bekleyip göreceğiz. Şu an için performans değerlendirmesi yapmak doğru olmaz.

"YEDİ YIL ÖNCE ATILAN TWEETİN CEZASI BÜGÜN KESİLMEZ"

Canan Kaftancıoğlu'nun geçmişte yapmış olduğu ifadelerin karşısındayım ve tepkimi de gösterdim. Ancak yedi yıl önce atılan bir tweetin cezası bugün kesilmez. Canan Kaftancıoğlu geçmişe nazaran çok daha tutarlı, yapıcı ve aklı başında bir tavır takınıyor.

"KARARIN DOĞRULUĞUNA YARGI KARAR VERECEK"

Eğer 'adalet tecelli' edecekse Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi doğrudur. Kararın doğru olup olmadığını ben değil yargı bilecek. Ben adalet mekanizması değilim. Ben Türkiye'yi gezdiğimde yakama yapışıp siz bugüne kadar neredeydiniz diye soranlar oluyor. Ben de onlara diyorum ki biz hep buradaydık asıl siz neredeydiniz?