Son dakika haber: Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Haberler

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Son dakika haber: Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

AA, Mehmet Çetin - Güncel
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Son dakika haber: Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Son dakika haber: Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

KARAMAN (AA) - Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışma ve teknik takibin ardından Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 5'i yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi, paketleme malzemeleri ve cam fanus gibi aparatlar ele geçirildi.

Zanlıların Karaman Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Son dakika haber: Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

AA / Mehmet Çetin - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Karaman, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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