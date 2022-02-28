Son dakika haber: Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

KARAMAN (AA) - Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışma ve teknik takibin ardından Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 5'i yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi, paketleme malzemeleri ve cam fanus gibi aparatlar ele geçirildi.

Zanlıların Karaman Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.