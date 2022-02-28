Son dakika haber: Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
AA, Mehmet Çetin - Güncel
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Son dakika haber: Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.
KARAMAN (AA) - Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışma ve teknik takibin ardından Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 5'i yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi, paketleme malzemeleri ve cam fanus gibi aparatlar ele geçirildi.
Zanlıların Karaman Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
AA / Mehmet Çetin - Güncel