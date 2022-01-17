Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

KARAMAN (İHA) - Karaman'da seyir halindeki bir otomobil bir anda alev topuna döndüğü anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Yangın, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 2. Organize Sanayi yolu üzerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'nden şehir merkezi istikametine seyretmekte olan K.G. idaresindeki 68 ABV 260 plakalı Volkswagen marka Golf model otomobil, bir anda motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Otomobilin yandığını fark eden sürücü hemen aracını yol kenarına durdurarak yangını söndürmeye çalışırken, bir yandan da durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, alev topuna dönen otomobile müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Otomobilin yanma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının elektrik kontağından dolayı çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Yangın ile ilgili tahkikat başlatıldı.

(Ali Rıza Dağlı/ İHA)