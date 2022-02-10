Karaman'da karın ağırlığına dayanamayan ağılının çatısı çöktü

KARAMAN (İHA) - Karaman'da karın ağırlığına dayanamayan küçükbaş hayvan ağılının çatısı çöktü.

Olay, Sudurağı beldesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, küçükbaş hayvan üreticiliği yapan Yahya Yula'ya ait ağılın çatısı yoğun kar yağışı nedeniyle ağırlığa dayanamayarak çöktü. Çatısının bir kısmı çöken ağıldaki koyun ve kuzulara bir şey olmazken, maddi hasar oluştu. Olayın duyulmasının ardından Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, Oda Meclis Başkanı Mustafa Kansız ile Tarım ve Orman İl Müdürü Yusuf Şahinbaş ve AFAD Müdürü Şerife Han, çatısı çöken ağıla giderek incelemelerde bulunarak üretici Yahya Yula'ya geçmiş olsun dileklerinde bulundular. - KARAMAN