Karaman'da işçiler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

KARAMAN (İHA) - Karaman'da bir iş yerinin çalışanları arasında çıktığı ileri sürülen bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir soğuk hava deposunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Ş.A. (26), ile aynı işyerinde çalışan O.Y. (24), R.Y. (57), İ.Y. (21) ve M.B. (28) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.A. sırtından bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Ş.A., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ş.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, kavgaya karıştıkları ileri sürülen O.Y., R.Y., İ.Y., ve M.B.'yi gözaltına aldı. Yaralının kaldırıldığı hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN