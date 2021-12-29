Karaman'da işçiler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karaman'da işçiler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Karaman'da işçiler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karaman'da bir iş yerinin çalışanları arasında çıktığı ileri sürülen bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

KARAMAN (İHA) - Karaman'da bir iş yerinin çalışanları arasında çıktığı ileri sürülen bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir soğuk hava deposunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Ş.A. (26), ile aynı işyerinde çalışan O.Y. (24), R.Y. (57), İ.Y. (21) ve M.B. (28) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.A. sırtından bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Ş.A., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ş.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, kavgaya karıştıkları ileri sürülen O.Y., R.Y., İ.Y., ve M.B.'yi gözaltına aldı. Yaralının kaldırıldığı hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Karaman'da işçiler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Karaman'da işçiler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Hava değişimine gelen asker, ailesinin evini yaktı! Korkudan eve giremiyorlar

Hava değişimine gelen asker, ailesinin evini yaktı! Korkudan eve giremiyorlar

 Sevgilisiyle tartışan genç binanın çatısına çıktı, vatandaşlar çekmek için birbiriyle yarıştı

Sevgilisiyle tartışan genç binanın çatısına çıktı, vatandaşlar çekmek için birbiriyle yarıştı

 Bir erkekle otele girdiğini öne süren dini nikahlı kocası tarafından bıçaklanmıştı! Talihsiz kadın olayın iç yüzünü anlattı

Bir erkekle otele girdiğini öne süren dini nikahlı kocası tarafından bıçaklanmıştı! Talihsiz kadın olayın iç yüzünü anlattı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title