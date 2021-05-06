Karaman Belediyesinden asfalt çalışmaları

Karaman Belediyesi, kent genelinde asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Karaman Belediyesi, kent genelinde asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalarla ilgili olarak belediyeden yapılan açıklamada, Alişahane Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi üzerindeki Perşembe Pazarının kurulduğu caddenin asfaltlandığı belirtildi. Açıklamada, "Perşembe Pazarının kurulduğu yerde asfalt çalışması başlatan ekiplerimiz zamanla deforme olmuş, çukurlar oluşmuş ve kullanışsız hale gelen caddedeki eski asfaltı sıyırarak yerine sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriyor. Sıyırılan eski asfalt ise geri dönüşümde kullanılmak üzere asfalt şantiyesine taşınıyor. Ekipler, belirli bir plan çerçevesinde trafik ve yaya yoğunluğunun yaşandığı yollarda bundan sonrada düzenleme ve yenileme çalışmalarına devam edecek" denildi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı