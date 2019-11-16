Karaköy'den sonra Beşiktaş'ta da çirkin görüntüler! Türbanlı kadına yumruklu saldırı

16.11.2019 16:59 | Son Güncelleme: 16.11.2019 17:03

İstanbul Karaköy'de başörtülü iki genç kıza yapılan çirkin saldırının yankıları sürerken, benzer bir olay Beşiktaş'ta da yaşandı. Bir okulda öğretmenlik yapan genç kadın kaldırımda yürürken bir başka kadının yumruklu saldırısına uğradı. Saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı.

BURNU KANADI, ACIYLA KÖŞEYE ÇEKİLDİ

Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 21.27'de Beşiktaş'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir okulda öğretmenlik yapan genç kadın akşam saatlerinde evine gitmek üzere yola koyuldu. Kaldırımda yürüyen genç kadın bir iş yerinin önüne geldiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle bir kadının saldırısına uğradı. Birkaç kez aldığı yumruk darbesiyle burnu kanayan genç kadın, acıyla köşeye çekildi.

KENDİSİNE TEPKİ GÖSTEREN ERKEĞE DE SALDIRDI

Olayın ardından saldırgan kadın, kendisine tepki gösteren bir erkeğe de saldırdı. Kadını defalarca uyaran adam, sonunda sinirlerine hakim olamayarak elindeki su şişesini ve telefonunu saldırgan kadına fırlattı. Yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

GENÇ KADIN ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından genç kadın polis merkezine giderek şikayette bulundu. Kimliği tespit edilmeye çalışılan kadının daha önce de cemevine saldırmaktan emniyette kaydı bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri saldırgan kadını yakalamak için çalışma başlattı.

KARAKÖY'DE DE BAŞÖRTÜLÜ ÖĞRENCİYE SALDIRI

Öte yandan, Karaköy'de başörtülü bir kadın kaldırımda yürüdüğü sırada karşıdan gelen hemcinsi tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Saldırının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "Karaköy'de başörtülü öğrencilere saldıran provokatör, İstanbul Emniyetimiz tarafından gözaltına alındı" ifadelerini kullanmıştı.

SALDIRGANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Karaköy'de başörtülü öğrenciye saldıran kadın ilk ifadesinde, "Yok öyle bir şey yok. Kesinlikle kabul etmiyorum. O kişi ben değilim. Ben Galatasaray Lisesi'nin orada, Meşrutiyet Caddesi'nde bir hanın içinde adı olmayan atölye ofis yerindeydim. Benim çalışma alanımdır orası. Aktif bir yer değildir. Oradaydım" demişti.

Semahat Y., "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Kaynak: İHA