Karaköy'de Denize Düşen Bir Vatandaşın Kurtarılma Anı Kamerada

Karaköy İskelesi açıklarında gemiden denize düştüğü iddia edilen şahıs, yakınından geçen gezi teknesindekiler tarafından kurtarıldı.

Olay, sabah 08: 00 sularında, Karaköy İskelesi açıklarında meydana geldi. İddiaya göre gemiden denize düşen bir şahıs, Galata Köprüsü üzerinde balık tutan vatandaşlar tarafından görüldü. Denize düşen şahsın çırpınışlarını gören vatandaşlar, hemen polise haber verdiler. O esnada bir gezi teknesi, denizde yardım isteyen şahsı görerek kurtardı.

"BİZE EL SALLADI"

Gezi teknesinden şahsın kurtarılma anları vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Galata Köprüsü üzerinde balık tutan ve denizdeki hareketliliği gören Bekir Karakoç, "Az önce burada boğazda gemiden bir adam düşmüş. Bize el salladı. Ondan sonra bir tane turist gemisi geldi. Turist gemisi kurtardı. Sonra önden başka bir gemi geldi. O gemi buna bir poşet verdi. Sonra can simit attılar, kurtardılar. Bir kişiydi. Bir anda böyle ellerini kaldırdı, çırpmaya başladı" şeklinde olayın gerçekleşme anını anlattı.

Kaynak: İHA