Son dakika: Karaköy'de başörtülü öğrenciye saldıran kişi gözaltına alındı

15.11.2019 20:46 | Son Güncelleme: 15.11.2019 20:52

Karaköy'de bir kadın, yolda yürüyen başka bir kadına saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay büyük tepki çekmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Karaköy'de başörtülü öğrencilere saldıran provokatör, İstanbul Emniyetimiz tarafından gözaltına alındı" dedi.

Karaköy'de bugün meydana geldiği belirtilen olay güvenlik kamerasına yansıdı. Saat 15.00 sıralarında iki kadın yürürken, ters yönden gelen bir kadın, onlardan birine saldırdı. Genç kızlardan birine vuran kadın hızlıca uzaklaştı. Çevredekiler saldırıya tepki gösterirken görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Çevredekiler ise bu saldırıya müdahale etmedi. Büyük tepkilere neden olan görüntüler, bir dükkanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

SALDIRIYA UĞRAYAN KADIN ŞİKAYETÇİ OLDU

Karaköy'deki olay saat 15.00 sıralarında yaşandı. İki kadın yürürken, ters yönden gelen bir kadın onlardan birine saldırdı. Genç kızlardan birine vuran kadın hızlıca uzaklaştı. Saldırının şokunu yaşayan genç kıza arkadaşı destek oldu. Genç daha sonra polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Kaynak: AA