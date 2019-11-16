Karaköy'de başörtülü öğrenciye saldıran kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı

16.11.2019 10:25 | Son Güncelleme: 16.11.2019 10:33

Alınan bilgiye göre, kaldırımda yürüyen bir kadın, karşı yönden arkadaşıyla birlikte sohbet ederek gelen 19 yaşındaki Gamze İnce'ye Selanik Pasajı önünde aniden saldırdı. Başına yumruk atar gibi vurduğu İnce'nin başörtüsünü çekiştiren kadın bir kez daha yumruk savurdu, arkasını dönüp giderken kızlara bağırdı.

Neye uğradığını şaşırıp ağlamaya başlayan İnce'yi olaya tanık olan esnaf su vererek sakinleştirmeye çalıştı. İnce, daha sonra Karaköy Polis Merkezi Amirliğine giderek kendisine saldıran kadından şikayetçi oldu.

SOYLU: GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, başörtülü öğrenciye saldıran kadını 'provokatör' olarak tanımlarken saldırganın gözaltına alındığını duyurmuştu. Saldırgan kadınla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

AYNI GÜN İÇERİSİNDE ÇEKİLDİ

Ortaya çıkan yeni görüntülerin aynı gün içerisinde çekildiği öğrenildi. Saldırgan kadın, Sirkeci Marmaray İstasyonunda vatandaşlarla tartışıp, küfürler savurmuş.

Ortaya çıkan görüntülerde saldırgan kadın vatandaşlara küfürler savururken ortamın gerildiğini gören güvenlik görevlisinin vatandaşları sakinleştirme çabaları ekranlara yansıyor.

NE OLMUŞTU?

Karaköy'de bir kadın, yolda yürüyen başka bir kadına saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay büyük tepki çekmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Karaköy'de başörtülü öğrencilere saldıran provokatör, İstanbul Emniyetimiz tarafından gözaltına alındı" dedi.

Karaköy'de bugün meydana geldiği belirtilen olay güvenlik kamerasına yansıdı. Saat 15.00 sıralarında iki kadın yürürken, ters yönden gelen bir kadın, onlardan birine saldırdı. Genç kızlardan birine vuran kadın hızlıca uzaklaştı. Çevredekiler saldırıya tepki gösterirken görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı.