Son dakika: Karaköy'de başörtülü genç kızlara saldıran Semahat Yolcu'ya hapis cezası
Son dakika: Karaköy'de başörtülü genç kızlara saldırdığı iddiasıyla yargılanan Semahat Yolcu, 4 ayrı suçtan 2 yıl 9 ay 17 gün hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul Beyoğlu ilçesinde bulunan Karaköy'de başörtülü genç kızlara saldırdığı iddiasıyla yargılanan Semahat Yolcu, 4 ayrı suçtan 2 yıl 9 ay 17 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya şikayetçiler F. Y. ve G.İ. katıldı. İki genç kızı çok sayıda avukat ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz temsil etti. Sanık avukatı da salonda hazır bulundu. Öte yandan celse arasında tahliye edildiği öğrenilen sanık Semahat Yolcu ise duruşmaya katılmadı.
"BERAATİNİ TALEP EDİYORUZ"
Duruşmada sanık Semahat Yolcu'nun avukatı, müvekili ile görüşemediğini belirterek, "Müvekkilim hakkındaki lehe hükümlerin uygulanmasını istiyoruz. Beraatini talep ediyoruz" dedi.
"SANIĞIN EN ÜST HADDEN CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ"
Müşteki avukatlarından Neslihan Evci ise, "Sanık herhangi bir pişmanlık göstermemiştir. Sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istiyoruz" ifadesini kullandı.
2 YIL 9 AY 24 GÜN HAPİS CEZASI
Mahkeme hakimi, kararını açıklayarak sanık Semahat Yolcu'yu "Hakaret" suçundan 1 yıl 2 ay 7 gün, "Yaralama" suçundan 3 ay 10 gün, zincirleme olarak "Tehdit" suçundan 6 ay 7 gün, "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan ise 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme toplam 2 yıl 9 ay 24 gün hapis cezasına çarptırılan sanık hakkındaki cezada hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Karaköy'de yürümekte olan müştekilerden F. Y.'ye sol omuz kısmına vurduğu, arkadaşı G.İ.'ye de küfür ve hakarette bulunduğu iddiasıyla sanık Semahat Yolcu, hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "Hakaret", "Tehdit" ve "Kasten yaralama" suçlarından 4 yıl 8 aydan 12 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep ediliyordu.
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Haber Videosu: Son dakika: Karaköy'de başörtülü genç kızlara saldıran Semahat Yolcu'ya hapis cezası
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2 yılın üzerinde ceza alan herkes hapse girer diye biliyorum. 2 yılın altındaysa para cezasına dönüşüyor. Ama infaz kanunu diye de bir şey var. Aldığı cezanın bilmem kaçını sorun çıkarmadan yatarsa erken tahliye olabiliyor. Her şekilde 2 yıldan az yatıp çıkar. Çıktığındaysa belirli bir zümrenin kahramanı olur yakın zamanda da siyasetin içerisinde görürsünüz.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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DARISI MİNİ ETEKLİ KIZA TEKME ATANLARIN BAŞINA. RAMAZANDA BİRİ Bİ LOKMA YEMEK YEDİ DİYE SALDIRANLARIN BAŞINA. OTOBÜSTE ÖPÜŞEN SEVGİLİLERE HAKARET EDENLERİN BAŞINA.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Cezaevleri tıka basa dolunca bu hükmün açıklanması garabeti uyduruldu suç ya vardır ya yoktur veriyosan çekilmek içindir sembolik olarak ceza yazmanın hiç bir anlamı yok o zaman paraya çevir tahsil et olsun bitsin insanın tepesinde 5 yıl giyotin gibi sallanan ceza mı olur olurda bi münakaşa olur trafikte şurda burda karakola düşersin haydi onun yüzünden doğru hapse saçmalık yaniCevap Yaz Yayından Kaldır
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ayrım yapan herkes daha sert cezalar almalı. Kimsenin oyuncağı değil hepimizin yuvası TÜRKİYE.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ALLAH verir cezasını inşallah.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Din Allah düşmanlarına kapak olsun. . .Cevap Yaz 68 13 Yayından Kaldır
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seren md ne yapacaktı din düşmanlarına dua mı edecekti eline mi saglık demesini bekliyordun5 4 Yayından Kaldır
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Ama tam tersi sen konuşuyorsun düşmanca başı açık olan başkamı oluyur allah ıslah etsin kin nefret dolu için9 11 Yayından Kaldır
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Bu kadarcikmi ? en az 10 sene yatmali benceCevap Yaz 52 14 Yayından Kaldır
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Az ama ollsun.Cevap Yaz 46 9 Yayından Kaldır