Karakolun önüne intihar notu bırakan 12 yaşındaki çocuk sahilde bulundu

02.03.2020 17:20 | Son Güncelleme: 02.03.2020 18:11

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 12 yaşındaki çocuk, karakolun önüne intihar notu bıraktı. Annesinin ailesini terk ettiğini öne süren çocuk, polisin yaptığı araştırma sonucunda sahilde bulundu.

AİLESİ TERK ETTİĞİ İÇİN İNTİHAR EDECEKMİŞ

Dün öğle saatlerinde, Körfez Hereke'de meydana gelen olayda, Hereke Polis Merkezi Amirliği'nin giriş kapısının önüne bırakılan bir mektup görevli polisler tarafından fark edildi. Mektup açıldığında bir şahsın, annesinin ailesini terk etmesinden dolayı intihar edeceğini belirtiği bir not çıktı.

SAHİLDE BULUNUP AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Polislerin yaptığı çalışmalar sonucu notu bırakan kişinin 12 yaşında bir çocuk olduğu tespit edildi. Polisler, intihar edeceğini belirten çocukla ilgili olarak arama çalışmalarına başladı. Çocuk, kısa bir süre sonra Hereke sahilindeki mesire alanında bulundu. Polis, çocuğu ailesine teslim etti.

Kaynak: DHA