Acun Ilıcalı'ya meydan okuyan Rizeli vatandaşın ayağı iki yerden birden kırıldı Rize'de freni olmayan tahta arabayla kayarken Acun Ilıcalı'ya meydan okuyan Hikmet Duysak isimli vatandaşın ayağı iki yerden birden kırıldı. Duysak'ın kaza anı ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Rize'nin Taşlık köyünde oğlu Muhammet ile birlikte bilyeli tahta arabalarla kayarak şov yapan Hikmet Duysak, tahta arabadan düşerek ayağını kırdı. ACUN ILICALI'YA MEYDAN OKUYORDU Televizyon programcısı Acun'a meydan okuyan ve oğluyla birlikte zorlu parkurda freni olmayan tahta arabayla kayarken yoldan çıkıp yuvarlanan Hikmet Duysak'ın ayağı iki yerden birden kırıldı. KAZA ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA Kayarken aynı zamanda canlı yayın yapan Duysak'ın kaza anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansırken, oğlu Muhammet'in çığlık attığı görülüyor. Kaynak: İHA