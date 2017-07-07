Karabük'te 12 Çift '07.07.2017' de Evlendi

KARABÜK'te nikah tarihlerini daha anlamlı olması için "07.07.2017" olarak belirleyen 12 çift bugün evlendi.



Kent Meydanı'nda bulunan Belediye Nikah Salonu'nda nikahı kıyılan çiftlerden 26 yaşında Serkan Menekşe, 25 yaşındaki Büşra Eşsiz ile hayatını birleştirdi. Büşra Eşsiz, "Özellikle bugünü istedik. Bu tarihte evlenme teklifi benden geldi eşim de uyguladı. Nasip oldu. Mutluyuz. Darısı bütün bekarların başına" dedi.



27 yaşındaki Murat Kurt da 25 yaşındaki Hatice Aktaş ile evlendi. Hatice Aktaş, "Hatırlanması, akılda çok kalması için bu tarihte evlenmek benim tercihimdi" diye konuştu.



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