Karabiberim Klibinin Yıldızı İlknur Soydaş'tan Yıllar Sonra Gelen İtiraf: Para Almadım
Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim' klibiyle yıldızı parlayan İlknur Soydaş, klipten para almadığını söyledi.
22 yıl önce Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim' klibinde rol alan İlknur Soydaş, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Soydaş, yıllar sonra kliple ilgili merak edilenleri anlattı.
SERDAR'I SEVDİĞİ İÇİN KLİPTEN PARA ALMADI
Klipte zeytin sahnesiyle çok konuşulan İlknur Soydaş, yıllar sonra gelen bir itirafta bulundu. Soydaş, Serdar Ortaç'ı çok sevdiği için klipten para almadığını söyledi.
"EŞİYLE TANIŞTIM"
Soydaş, Serdar Ortaç'a olan sevgisini "Bodrum'da Serdar'ın eşiyle tanıştım. Ben Serdar'ı çok severim. 'Karabiber' klibinden para almadım" açıklamasıyla dile getirdi.
YORUMLAR (4)
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ünlü omuş işte daha ne istiyor.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Göbeğinden zeytin yemek bizede nasip olur inş :)Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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Para almadı, ödemeyi zeytinle yaptılar.Cevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır
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teyze olmuştur artık bu kadın, hala neyin peşindesinCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır