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Kara saplanan araçlarını jandarma ve vatandaşlar kurtardı

Kara saplanan araçlarını jandarma ve vatandaşlar kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE(İHA) – Düzce Yığılca ilçesi karayolunda kara saplanan araç jandarma ve vatandaşların yardımı ile kurtarıldı.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce Yığılca ilçesi karayolunda kara saplanan araç jandarma ve vatandaşların yardımı ile kurtarıldı.

Düzce'nin Yığılca ilçesi Yığılca Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Hasanlar Barajı istikametinde bir araç kara saplandı. İki kişinin bulunduğu araç jandarma ve vatandaşların yardımı ile kurtarıldı. - DÜZCE

Kara saplanan araçlarını jandarma ve vatandaşlar kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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