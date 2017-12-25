Kara Havacılık Komutanlığındaki Darbe Girişimi Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil, 155 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumlarındaki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.



Duruşmada eski yüzbaşı Nuri Osmancıoğlu, söz konusu tarihte H-1 Helikopter Bakım Takım Komutanı olarak görev yaptığını anlattı.



Mesaisinin ardından arkadaşlarıyla yemekte olduğu sırada tabur nöbetçi subayının araması üzerine birliğine gittiğini ileri süren Osmancıoğlu, birinci sicil amiri tabur komutanı yarbay Murat Bolat'ın kendisine "Tuğgeneral Ünsal Coşkun beni aradı. Darbe girişiminde bulunan birileri var, bunlara karşı tedbir maksatlı helikopterleri güvenli bir yere sevk ettirdik." dediğini iddia etti.



Osmancıoğlu, bunun üzerine komutanına ne yapacağını sorduğunu, Bolat'ın da "Elindeki faal UH- 1 helikopterlerini tespit et, güvenli yere sevk edebiliriz. Uçuşa hazır ol." şeklinde emir verdiğini savundu.



İlerleyen saatlerde televizyondan, helikopterlerin sağa sola rastgele ateş ettiği görüntülerini izleyince kendisinin darbeye engel olmak için değil de darbeye dahil edilmek için çağrıldığını düşündüğünü ifade eden Osmancıoğlu, "O andan itibaren kandırıldığımı düşündüm. Arkadaşlarla birlikte 02.00 sıralarında nizamiyeden kaçtık." diye konuştu.



Sabaha karşı Oran lojmanlarındaki evine girdiği sırada gözaltına alındığını o günden beri tutuklu olduğunu ifade eden Osmancıoğlu, tahliye talebinde bulundu.



"Helikoptere ates¸ emrini verdi"



Sanık eski teğmen Osman Teke de darbe girişiminin yaşandığı gün bölük komutanı yüzbaşı Emre Erkan'ın tüm teğmenleri yemekhanede topladığını, tabur komutanının saat 21.00'de içtimaya geleceğini belirterek herkesin hazır olmasını emrettiğini iddia etti.



Teke, tabur komutanı Yasin Candemir'in emriyle depoya inip silah aldıklarını, deponun önünde bekleyen bir rütbelinin teğmenlere mühimmat dağıttığını, ardından ikis¸erli gruplar halinde rastgele nizamiyelerde görevlendirildiklerini öne sürdü.



Bulunduğu bölgeden helikopterlerin inip kalktığını gördüğünü ve akabinde kuleye gittiğini ifade eden Teke, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Teğmenler olarak bir tero¨r saldırısının oldugˆunu du¨s¸u¨nmeye bas¸ladık. Sabaha karşı silah sesleri yoğunlaştı. Albay Oğuz Yalçın telsizden helikoptere ates¸ emri verdi. Bunun u¨zerine helikopter jandarma aracının c¸evresine pu¨sku¨rtme amac¸lı ates¸ etmeye bas¸ladı. Biz ne oldugˆunu anlayamadık. Korku ve panik ic¸inde hemen kimimiz kulede kimimiz merdivenlerde siper aldık kendimizi korumaya c¸alıs¸tık. "



Sabahın erken saatlerinde kulenin arka kapısından çıkarak helikoptere binip Akıncı Üssü'ne gittiğini aktaran Teke, Akıncı üssünde, okul komutanı tuğgeneral U¨nsal Coşkun'un helikopterle geldiğini gördüğünü, yas¸adıgˆı olayları du¨s¸u¨nu¨nce bunun bir darbe giris¸imi oldugˆunu anladığını ve tel örgülerden atlayıp Akıncı'dan kaçtığını söyledi.



Duruşmaya sanık savunmalarıyla devam ediliyor.