Kara Cuma indirimleri ne zaman? 2021 Kara Cuma ne zaman başlayacak?

Kara Cuma indirimleri ne zaman? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denir. Dünyaca ünlü markaların indirimlerini kapsayan Black Friday, ülkemizde ' Efsane Cuma' adı altında gerçekleşiyor. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar, ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday bir resmi tatil sayılmaz. Peki, Efsane Cuma (Black Friday) ne zaman 2021? Efsane Cuma ne zaman 2021? İşte Efsane Cuma indirimleri tarihi 2021...

KARA CUMA İNDİRİMLERİ NE ZAMAN 2021?

İnternet siteleri için oluşturulan Black Friday alan adı olan .blackfriday de 2014'te kullanıma sunuldu. 2 yıl içinde 2 bine yakın site alan adını kullanmaya başladı. Efsane Cuma (Black Friday) tarihi hakkında mağazalardan bir tarih belirlendi. Black Friday 2021 yılında 26 Kasım Cuma tarihine denk geliyor.

BLACK FRİDAY NEDİR?

Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday bir resmi tatil sayılmaz. Kanada ve İngiltere'de de Black Friday günü vardır ve Amazon gibi internet üzerinden iş yapan çeşitli şirketler de indirimli satış yaparlar.

Bu alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiştir. O günde, Philadelphia'da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle bu isim verilmiştir. Son yıllarda, bu gün, hem insanlar hem de mağazalar için olumlu şekilde karşılanmaktadır. Walmart gibi ünlü mağazalar her yıl, kapılarını müşterilerine daha erken açmaktadırlar ve işçilerin mesaisi daha yoğun geçmektedir. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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