Kara Bela oyuncuları kim, nerede çekildi? Kara Bela kimin eseri? Kara Bela filmi ile ilgili merak edilenler…

BKM Film yapımcılığında 18 Eylül 2015 tarihinde vizyona giren komedi filmi Kara Bela (yerli sinema) seyircinin takdirini toplamayı başardı. Yönetmenliğini ve senaristliğini Burak Aksak'ın yaptığı Kara Bela filmi herkes tarafından beğenilen bir film haline geldi. Filmin sevenleri, hakkında merak edilen birçok konuyu araştırmaya başladı. Televizyonda birçok kez yayınlanan Kara Bela, 16 Aralık 2021 Perşembe saat 20.00 da izleyici ile tekrardan buluşacaktır. Kara bela ne anlatıyor? Kara bela filmi konusu nedir? Kara Bela kim tarafından yazıldı? Kara Bela kimin eseri? Merak edilen her şey haberimizdedir…

KARA BELA OYUNCULARI

Cengiz Bozkurt : Kudret

Seda Bakan : Burcu

Erkan Kolçak Köstendil : Güven

Cihan Ercan : Efkan

Tarık Ünlüoğlu : Atılgan

Berat Yenilmez

İştar Gökseven

Erdal Tosun

KARA BELA KİMİN ESERİ, NEREDE ÇEKİLDİ?



Kara Bela filmi, İstanbul, Adana ve Gaziantep'te çekimleri yapıldı. İzleyenlere sıcacık bir komedi filmi seyrettiren bu filmin senaristi, bir dönemin ünlü dizisi Leyla ile Mecnun'un senaristi olarak popüler olan Burak Aksak'tır. 16 Aralık 2021 Perşembe günü Star TV ekranlarında seyircisiyle buluşan Kara Bela dizisi izleyenleri yine kahkaha fırtınası yaşatacaktır.

KARA BELA KONUSU

Kara Bela filminin konusu seyirciler tarafından merak konusu oldu. Hayatı hep başkalarının -babasının ve özellikle eşinin- kurallarına göre yaşamış olan Kudret'in düzeni sürpriz olaylarla altüst oluyor Hayata karşı bocaladığı bir anda gördüğü rüyayı ciddiye alır ve çok sevdiği arabasına atlayıp Gaziantep'e yola çıkar. Filmin bundan sonrası bir yol filmi klasiğine dönüşür. Yolda istemeden de olsa yeni arkadaşlar edinir. Yolculuk boyunca arabasının başına gelmeyen, Kudret ve arkadaşlarının da peşine düşmeyen kalmaz. Kudret ve yol arkadaşları, bu uzun ve zorlu yolculuğun sonunda hem dostluğun önemini anlayacaktır, hem de kuralsız yaşanan bir maceranın keyfini süreceklerdir.

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