: Kar yağışı yurdu esir aldı! Eskişehir ve Konya'nın bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi

30.12.2019 18:30 | Son Güncelleme: 30.12.2019 19:03

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından soğuk hava dalgası yurt genelinde etkisini göstermeye başladı. Yoğun kar yağışı, bazı il ve ilçelerde eğitimi olumsuz etkiliyor. Eskişehir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Seyitgazi ve Mihalıççık ilçelerinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, olumsuz hava koşulları dolayısıyla Seyitgazi ve Mihalıççık'ta ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 31 Aralık Salı tatil edildiğini belirtti.

KONYA'DA 6 İLÇEDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Konya'nın Hadim, Taşkent, Ahırlı, Bozkır, Akören ve Güneysınır ilçelerinde yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Konya kent merkezi ve ilçelerinde yoğun kar yaşamı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Hadim, Taşkent, Ahırlı, Bozkır, Akören ve Güneysınır ilçelerindeki okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Ayrıca, bu ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel de idari izinli sayıldı.

KARAMAN'DA DA 3 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLMİŞTİ

Öte yandan, Karaman'ın Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verilmişti.

Kaynak: AA

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