Beklenen Kar Yağışı Bulgaristan'dan Trakya'ya Giriş Yaptı

Trakya'ya kar yağışı, öğle saatlerinde itibaren Bulgaristan sınırından giriş yaptı. Yıldız Dağlarında etkili olan yağış sonrası kar kalınlığı yüksek kesimlerde 10 santimetreyi bulurken, Türkiye'nin Bulgaristan'a ulaşımını sağlayan Dereköy Sınır Kapısı'nda ise 7 santimetreye ulaştı.

KAR LASTİĞİ OLMADAN YOLA ÇIKMAYIN

Karayolları yetkilileri, Dereyköy Sınır Kapısı'na ve dağlık kesimlerdeki yerleşim yerlerine gidecek sürücüleri kar lastiği olmadan yola çıkmamaları ve zincir takmaları uyarısında bulundu.

METEOROLOJİ'DEN YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre yağışlar, genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksek noktaları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Kırklareli, Kütahya ve Afyonkarahisar'ın yüksek bölgeleriyle Bolu, Kastamonu ve Sivas çevrelerinde karla karışıkyağmur ve kar şeklinde görülecek.

Yağışların, Antalya çevreleri ile Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli olacağı tahmin edilirken, rüzgarın Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 kilometre/saat), bölgenin kuzeybatısında, güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 kilometre/saat), Doğu Akdeniz'in doğusunda da doğu ve kuzeydoğu yönlerinden fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 kilometre/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.

Kaynak: İHA