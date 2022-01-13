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Kar temizliği yapan iş makinesinin üzerine çığ düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kar temizliği yapan iş makinesinin üzerine çığ düştü Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar temizlemesi yapan iş makinesinin üzerine çığ düştü.

BİTLİS (İHA) - Kar temizliği yapan iş makinesinin üzerine çığ düştü

VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar temizlemesi yapan iş makinesinin üzerine çığ düştü. Çığın altında kalan operatör Kemal Aktaş ise son anda kurtuldu

Doğu Anadolu Bölgesinin büyük bir bölümünü etkisi alan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Van'ın Bahçesaray ilçesi ile Bitlis'in Hizan ilçesi kara yolunun 20'nci kilometresindeki Ulubeyli mevkiin kar temizleme çalışması yapan karayollarına ait greyderin üzerine çığ düştü. Operatörü Kemal Aktaş son anda kendisini kurtarırken, greyderin büyük bir bölümü çığın altında kaldı. Çığ temizliği için bölgeye ekipler sevk edildi. Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan operatör Aktaş'ın hafif yaralandığı belirtildi.

Kar yağışı ile birlikte bölgede çok sayıda yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Kar temizliği yapan iş makinesinin üzerine çığ düştü

Kar temizliği yapan iş makinesinin üzerine çığ düştü

Kar temizliği yapan iş makinesinin üzerine çığ düştü

Kar temizliği yapan iş makinesinin üzerine çığ düştü

Kar temizliği yapan iş makinesinin üzerine çığ düştü

Kar temizliği yapan iş makinesinin üzerine çığ düştü

Kar temizliği yapan iş makinesinin üzerine çığ düştü

Kar temizliği yapan iş makinesinin üzerine çığ düştü

Kar temizliği yapan iş makinesinin üzerine çığ düştü

Kar temizliği yapan iş makinesinin üzerine çığ düştü

Kar temizliği yapan iş makinesinin üzerine çığ düştü

Kar temizliği yapan iş makinesinin üzerine çığ düştü

Kar temizliği yapan iş makinesinin üzerine çığ düştü

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