Kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı, araçlar kara gömüldü - Haberler
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Kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı, araçlar kara gömüldü

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Kömeçoğlu - Haberler | Genel

Kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı, araçlar kara gömüldü Kastamonu'nun Küre ilçesinde etkili olan yağış ile kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı.

KASTAMONU (İHA) - Kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı, araçlar kara gömüldü

KASTAMONU - Kastamonu'nun Küre ilçesinde etkili olan yağış ile kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı. Etkili olan yağış sonrasında, park halindeki araçlar karın altında kayboldu.

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kastamonu'nun Küre ilçesinde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı. Karla kaplanan ilçede hayat durma noktasına geldi. Park halindeki araçlar ise kar kütlelerinin altında kayboldu. Araç sürücüleri araçlarını karın altından çıkarmak için çaba sarf etti.

Belediye ve Karayolları ekipleri ise yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı, araçlar kara gömüldü

Kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı, araçlar kara gömüldü

Kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı, araçlar kara gömüldü

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Kömeçoğlu - Son Dakika Haberleri

Kastamonu, Tragger, kar, Genel, Haber

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