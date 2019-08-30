Kapıkule'de hurma taşıyan TIR'dan 455 kilogram eroin çıktı

Kapıkule'de hurma taşıyan TIR'dan 455 kilogram eroin çıktı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule'de gerçekleştirilen operasyonda hurma taşıyan TIR'dan 455,5 kilogram eroin ele geçirildi.

30.08.2019 11:46
Kapıkule'de hurma taşıyan TIR'dan 455 kilogram eroin çıktı

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen risk analizi neticesinde Kapıkule Gümrük Sahasına gelen bir TIR, riskli bulunarak x-ray taramasına sevk edildi. Hurma taşıyan TIR'ın yapılan taramasında bazı bölümlerinde şüpheli yoğunluklar bulunduğu tespit edildi.

HURMA BULUNAN KOLİLER AÇILDI

Araç arama hangarına alınarak, şüpheli yoğunlukların gözlendiği bölümlerde ayrıntılı inceleme başlatıldı. Uyuşturucu madde tespiti için özel olarak yetiştirilen hassas burunlu narkotik köpekler de çalışmalara dahil edildi. Köpeklerin araçta bulunan kolilere aşırı tepki vermesi üzerine içerisinde hurma bulunan koliler açıldı.

455,5 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ÇIKTI

Kolilerin karton kenarlarının olması gerekenden daha kalın olduğu, kontrol yapan Gümrük Muhafaza ekiplerinin dikkatinden kaçmadı. Şüpheli kolilerin kenarları yırtıldığında dış kenarların içerisinde gizli bölmeler oluşturulduğu, bu bölümlere ince plakalar halinde paketlenmiş uyuşturucu maddeler saklandığı görüldü. Araçta bulunan tüm kolilerin aynı yöntem kullanılarak hazırlandığı tespit edildi. Söz konusu koliler içerisinde ele geçirilen 455,5 kilogram uyuşturucunun yaklaşık piyasa değerinin 91 milyon Türk lirası olduğu anlaşıldı.

Konuya ilişkin olarak adli makamlarca yürütülen soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı.

Kapıkule'de hurma taşıyan TIR'dan 455 kilogram eroin çıktı
Kaynak: DHA
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YORUMLAR (5)

  • YAZIKLAR OLSUN:
    ALLAHim tüm ISLAM Alemine ve INSANLIĞA HICRI Yılbaşı Hayırlara Vesile olsun.Aminnnn.ZEHIRI satıp YİYECEKLEEINI,ZENGİN olacaklarını sanıyorlar ÖLÜMÜ UNUTMUŞ ZALIMLER.Kim ihbar ettiyse ve Başarılı POLIS ve Gümrük Ekinlerinden ALLAH c.c Gani Gani Razi olsun.Bu nasıl bir INSANLIK 1,000 ce nsanın bu Zehiri satıp INSAN diye gezebiliyorlar.Sonuc:INSANLIK YOK bunu yapanda
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