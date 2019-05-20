Kapalı Olmasına Sinirlendiği Camiyi Yakmaya Çalıştı
Antalya'da, kapalı olduğu gerekçesiyle camiyi yakmaya kalkışan Hamit A., bindiği taksinin şoförü Şükrü Sezek'in ihbarı ile yakalandı.
Antalya'da, Hamit A. gece 01.30'da geldiği camiyi kapalı bulunca yakmaya çalıştı. Olay yerinden kaçmaya çalışan adamı bindiği taksinin sürücüsü ihbar etti. İhbar üzerine zanlı polis ekiplerince yakalandı.
AHŞAP AYAKKABILIĞI KAĞITLARLA TUTUŞTURDU
Olay, Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. 1497 Sokak'taki Seyyid Halid Göyük Camii'ne gelen Hamit A., içeri girmek istedi. Kapının kapalı olduğunu görünce sinirlenen Hamit A., çevreden topladığı kağıt, plastik parçaları, avludaki halı ve ahşap ayakkabılığı caminin kapısının önüne yığarak ateşe verdi. Hamit A., alevlerin büyümesi üzerine caminin arka duvarındaki parmaklıklardan atlayarak kaçtı. Bu sırada caminin açık olduğunu düşünerek namaz kılmak için gelen 3 kişi, yangını görünce bir yandan alevlere müdahale etti, diğer yandan itfaiyeyi aradı.
BİNDİĞİ TAKSİNİN ŞOFÖRÜ İHBAR ETTİ
Hamit A. ise çağırdığı Şükrü Sezek'in kullandığı 07 T 3058 plakalı taksiye binerek, "Beni buradan götür" dedi. Hamit A.'yı Metin Kasapoğlu Caddesi'nde indiren Sezek'i itfaiyeci olan babası telefonla arayarak, oturdukları evin yakınındaki caminin yakıldığını söyledi. Şükrü Sezek, şüphelendiği Hamit A.'yı takip ederek durumu polise bildirdi. Sezek'in yönlendirmesiyle polis ekipleri, Hamit A.'yı aynı caddede yakaladı. Gözaltına alınan Hamit A., camiye gittiğini, kapalı olduğu için sinirlendiğini ve yaktığını söyledi. Hamit A., işlemleri için polis merkezine götürüldü.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, camiye zarar vermeden söndürüldü.
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GECE yarisi camiyi acik bulmaya calismak dogru degil ama her musluman gunduz caminin kilitlenmesine gereken sekilde tepki gostermeli.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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CAMİ ibadethanedir. Çalınacak şeyler koyulmasın. Camilerde zaten kamera var ve bir kisminda guvenlik bekliyor. Buna ragmen camiler kilitleniyor. Gunduz iki ogun arasinda cami kilitleniyor.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Camiler Birlik ve Beraberlik Mekanlarıdır. Bir kuruma bağlı yerlerdir. Açılış ve kapanış saatleri bellidir. 7/24 açık bırakılmamalı. açık kalırsa hayal edemeyeceğiniz sıkıntılar oluşur. Metropollerde, . . . Çünkü camideki DEMİRBAŞ EŞYALARI ndan cami görevlisi sorumludur. Kendi evimizin kapısını 7/24 açık bırakamayız. İkinci konu: Cami görevlisi cemaati yarmadan mihrabta bulunması gerekir ancak, bazen tek görevli olunca ezan okuduktan sonra mihraba geçmesi gerekir. Saygılarımla.Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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ANTALYA, LILAR NE OLDU SİZE 2019 YILINDA HEPTEN SAPITTINIZ ADANA, YI GERİDE BIRAKTINIZCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Camiye son girdim 2009 yılında.Cevap Yaz 2 9 Yayından Kaldır