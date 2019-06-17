Hayvansever öğretmen kanser hastası köpeğini sağlığına kavuşturdu
Bursa'nın İznik ilçesinde emekli öğretmen, kanserli köpeği Kartal'ı tedavi ettirerek sağlığına kavuşturdu.
Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Mehmet Mersin, cilt kanseri teşhisi konulan 8 yaşındaki köpeğini ameliyat ettirdi. Karmürsel ilçesinde veteriner hekim tarafından yapılan ameliyat sonrası Kartal isimli köpek sağlına kavuştu.
KÖPEĞİMİN HASTALIĞINA ÇOK ÜZÜLDÜM
Mehmet Mersin, köpeği Kartal'ın kansere yakalandığını belirterek, "Buna çok üzüldüm. Karamürsel'de veterinere götürdüm. Ameliyat sonrası sağlığına kavuştu" dedi.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (3)
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Hellal Olsun san Allah seninin gibi insanlari korusunCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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ALLAH senden razı olsun kardeşim adamsınnnnCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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senin gibi adamlar oldugu surece turkıye hep ayakta kalır alnından opuyorum her kımsenCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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