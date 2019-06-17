Hayvansever öğretmen kanser hastası köpeğini sağlığına kavuşturdu

Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Mehmet Mersin, cilt kanseri teşhisi konulan 8 yaşındaki köpeğini ameliyat ettirdi. Karmürsel ilçesinde veteriner hekim tarafından yapılan ameliyat sonrası Kartal isimli köpek sağlına kavuştu.

KÖPEĞİMİN HASTALIĞINA ÇOK ÜZÜLDÜM

Mehmet Mersin, köpeği Kartal'ın kansere yakalandığını belirterek, "Buna çok üzüldüm. Karamürsel'de veterinere götürdüm. Ameliyat sonrası sağlığına kavuştu" dedi.

Kaynak: İHA