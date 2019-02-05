Kanser Hastalığı Teşhisi Konulan Genç Şarkıcı, Hayatını Kaybetti

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, geçen sene kanser teşhisi konulduğunu duyurduğu arabesk müziğin beste fabrikatörü olarak adlandırılan Nesrin Obalı'nın, vefat ettiğini duyurdu.

"MEKANI CENNET OLSUN"

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, geçen sene Nesrin Obalı'ya kanser teşhisi konulduğunu duyurmuş ve kanserden çok vefasızlıktan üzüldüğünü dile getirmişti. Acı haberi duyuran Akay, "Maalesef Nesrin Obalı'yı, bugün sabaha karşı 04:00'da kaybettik. Cenaze namazı, bugün Zincirlikuyu Mezarlığı'nda ikindi namazına müteakip kılınacaktır. Mekânı cennet olsun, sevenlerine ve ailesine başsağlığı dilerim."ifadelerini kullandı.