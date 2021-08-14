Kandıra'nın Cebeci Plajı'nda denizde boğuldu
KOCAELİ'nin Kandıra ilçesindeki Cebeci Plajı'nda sabah denize giren Ramazan Karademir (55), boğuldu.
KOCAELİ'nin Kandıra ilçesindeki Cebeci Plajı'nda sabah denize giren Ramazan Karademir (55), boğuldu.
Olay, sabah saatlerinde, Kandıra'daki Cebeci Plajı'nda meydana geldi. Sabah erken saatlerde plaja gelen Ramazan Karademir, denize girdi. Bir süre sonra Karademir'in gözden kaybolduğunu görenler, görevlilere haber verdi. Denizde kurtarma çalışması başlatan cankurtaranlar, Karademir'in cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Ramazan Karademir'in cesedi, Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan