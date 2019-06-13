Sıcaklardan bunalan iki genç kanala kurdukları çarşaftan hamakla serinlediler
Adana'da sıcaktan bunalan iki genç, uçlarını yaya geçidine bağladıkları çarşaflarla kurdukları hamaklarda, su kanalında serinlemeye çalıştı.
Adana'da aşırı sıcaklar sebebiyle iki gencin serinleme yöntemi görenleri şaşkına çevirdi. Uyarı tabelalarına ve çevredekilerin ikazlarına aldırmayan gençler hallerinden memnun bir şekilde suyun tadını çıkardı.
Merkez Seyhan ilçesinde iki genç, artan sıcaklıklardan bunalınca caddeden geçen su kanalına beyaz çarşaflarla hamak kurdu. Çarşafın uçlarını üst geçide bağlayıp, kanala sarkan hamağın içine uzanan gençler, suda serinlemeye çalıştı.
UYARILARA ALDIRIŞ ETMEDİLER
Tehlikeye aldırış etmeyen gençlerin hamak kurduğu noktada belediyenin 'Suya girmek tehlikeli ve yasaktır' tabelası dikkat çekti. Şaşkınlıklarını gizleyemeyen çevre sakinlerinin uyarılarına aldırış etmeyen gençler, gülerek hamakta suyun içerisinde sırt üstü yatıp, serinledi.
Kaynak: DHA
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